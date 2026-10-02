Alias ‘Julito’ estaría reclutando menores para cometer delitos en Bucaramanga: alcalde

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, aseguró que las autoridades avanzan en la búsqueda de alias ‘Julito’, un joven señalado por la Policía de estar relacionado con varios homicidios y hechos de sicariato registrados en Bucaramanga y municipios del área metropolitana.

Según el mandatario, este hombre estaría utilizando a jóvenes para ejecutar acciones criminales.

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“Lo que sabemos es que ha venido delinquiendo de manera tercerizada, instrumentalizando muchachos, jóvenes”, afirmó Portilla.

El alcalde agregó que la Policía y los organismos de inteligencia mantienen el seguimiento sobre el señalado delincuente y anticipó que podrían producirse resultados en las próximas semanas.



“La Policía e inteligencia le sigue la pista y muy pronto habrán respuestas muy positivas de la captura de este bandido”, señaló.

Alias ‘Julito’ se convirtió en uno de los principales objetivos de las autoridades en Santander desde comienzos de 2026. En enero, cuando tenía 17 años, fue aprehendido en una finca de zona rural de Lebrija. En ese momento, la Policía lo señaló como presunto integrante y sicario de la estructura ‘Los del Sur’ y lo relacionó inicialmente con al menos 15 homicidios.

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Entre los hechos investigados se encuentra el ataque ocurrido en enero contra Cynthia Valeria Espitia Argüello, de 17 años, quien murió después de recibir varios disparos. Las autoridades también lo vincularon con otros homicidios registrados durante 2025 en Bucaramanga y Floridablanca, incluida la masacre de Villa Esperanza, donde cuatro personas fueron asesinadas. Estas señalamientos corresponden a investigaciones de las autoridades y no constituyen por sí mismos una condena judicial.

La situación volvió a generar alarma en abril, cuando se conoció que el adolescente se había fugado de un centro de reclusión para menores en Bogotá mientras era trasladado a una cita médica bajo custodia del ICBF.

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Para entonces, la Policía hablaba de su posible participación en hasta 30 homicidios. La Alcaldía de Bucaramanga ofreció inicialmente una recompensa de hasta 10 millones de pesos y la Gobernación de Santander anunció hasta 30 millones adicionales por información que permitiera localizarlo.

En mayo, la Policía confirmó que ‘Julito’ habría regresado a Bucaramanga y que investigadores habían frustrado posibles nuevos homicidios que, según las autoridades, pretendía cometer. El entonces comandante de la Policía Metropolitana, William Quintero, afirmó que estructuras criminales podían estar utilizando menores para ejecutar asesinatos.

Para agosto, sobre el señalado delincuente ya existía una recompensa de 70 millones de pesos, de acuerdo con Vanguardia. Ese medio también reportó la circulación de un video en el que un joven, con el rostro cubierto, aseguró ser ‘Julito’ y negó pertenecer a organizaciones criminales. La Policía aclaró en ese momento que no podía confirmar que la persona del video fuera efectivamente el hombre buscado.

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La investigación continúa mientras las autoridades intentan establecer su ubicación y determinar su eventual responsabilidad en los distintos homicidios que se le atribuyen.