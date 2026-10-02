“Relevo generacional” y “preocupante”: orillas políticas opinan sobre salida de Bruce Mac Master

La salida de Bruce Mac Master de la dirección de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), tras 13 años al frente del gremio, desencadenó un debate nacional sobre la independencia gremial y la interlocución entre el sector privado y el Gobierno Nacional.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi. Foto: Blu Radio

Congresistas de diversas vertientes políticas expresaron sus posturas sobre esta transición directiva, con matices que van desde la necesidad de una renovación de liderazgos hasta serias advertencias sobre presuntas presiones del Ejecutivo.

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Un llamado al relevo generacional

Desde el Centro Democrático, el senador Juan Espinal valoró los 13 años de gestión de Mac Master y su articulación técnica con el Congreso de la República, pero enmarcó su salida dentro de una dinámica natural de renovación institucional. Para el legislador, la coyuntura abre una oportunidad para oxigenar los liderazgos tanto en el ámbito empresarial como en el político.

"Yo creo que es importante el relevo generacional y mire, no solamente en las presidencias de los gremios, también en la política", afirmó Espinal, señalando además que "los políticos hay veces nos atornillamos a una curul y qué bueno es abrirle camino a los nuevos liderazgos".



No obstante, el senador hizo hincapié en la obligación de preservar la autonomía de las organizaciones empresariales frente a cualquier injerencia gubernamental. "Hay que respetar la independencia de nuestros gremios y las decisiones, obviamente, de sus afiliados", enfatizó Espinal, haciendo un llamado a mantener un diálogo armónico entre el sector público, las Altas Cortes y la ANDI para abordar los desafíos del país.

Alerta por la independencia gremial y la democracia

Por su parte, el representante a la Cámara por Bogotá de la Alianza Verde, Mauricio Toro, analizó la coyuntura con preocupación, advirtiendo sobre los riesgos de que desde la Presidencia se busque la uniformidad de criterios en el sector productivo.

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"A mí en lo personal me parece peligroso y preocupante que el presidente pues pretenda la unanimidad de todos los sectores que pueden estar alrededor de la economía colombiana", sostuvo Toro.

El representante enfatizó que la exigencia de unanimidad afecta el orden democrático y atenta contra la independencia de las instituciones. Asimismo, advirtió que fracturar el diálogo con el empresariado resulta contraproducente en momentos en que se debaten iniciativas legislativas de alto impacto, como la ley de competitividad.

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"Aquí todos los sectores, desde la izquierda, desde la derecha, desde nosotros los del centro, pues debemos defender esa independencia de los gremios, de la justicia y demás", agregó.

El perfil requerido para la nueva dirección de la ANDI

Frente a la sucesión en la presidencia gremial, los sectores coinciden en que la ANDI requerirá una figura capaz de reconstruir canales de comunicación efectivos con las diferentes ramas del poder. Mauricio Toro puntualizó que la persona que asuma el cargo debe caracterizarse por una "disposición serena y democrática para tener un diálogo respetuoso con el Congreso y con el gobierno nacional", con el objetivo de defender la estabilidad económica y el libre mercado sin caer en confrontaciones ajenas.

Finalmente, Toro destacó la conveniencia de promover liderazgos femeninos en la cúpula empresarial. "Debe ser un perfil... ojalá fuera una mujer, además, porque en estos sectores muy pocas mujeres llegan", concluyó, mientras en el debate público comienzan a barajarse nombres de exfuncionarias de alto nivel para asumir la conducción del gremio.

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Escuche aquí la entrevista: