"Tenemos interlocución ante el Gobierno": presidenta de Acopi tras salida de Mac Master de la Andi

La presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), María Elena Ospina, afirmó que su organización mantiene una interlocución activa con el Gobierno nacional, en medio de la controversia generada por la renuncia de Bruce Mac Master a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), tras 13 años al frente del gremio.

En entrevista con Mañanas Blu, Ospina explicó que Acopi sostiene reuniones periódicas con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como con ministros y viceministros, para establecer estrategias orientadas a atender las necesidades de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país.

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La dirigente gremial señaló que, pese a las diferencias que puedan existir entre las organizaciones empresariales y el Ejecutivo, los gremios deben conservar su independencia y ejercer su papel como representantes legítimos de los empresarios ante las instituciones del Estado.

“Realmente los gremios tenemos independencia, somos independientes y somos los interlocutores legítimos de los empresarios ante el Gobierno nacional”, manifestó Ospina al ser consultada sobre la renuncia de Mac Master y las posibles dificultades de interlocución entre la Andi y el Ejecutivo.



Acopi defiende la autonomía de los gremios tras la salida de Mac Master

Durante la conversación radial, la presidenta de Acopi se refirió a la salida de Bruce Mac Master de la presidencia de la Andi, una decisión que calificó como un asunto autónomo de la organización empresarial.

Ospina evitó atribuir directamente la renuncia a posibles presiones del Gobierno nacional y sostuvo que cada gremio tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones, de acuerdo con sus dinámicas internas y su independencia institucional: “Nuestra lectura como gremio es que se toma una decisión de un líder gremial y de un gremio autónomo, independiente. Todo es una decisión autónoma del gremio”, expresó.

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Al ser interrogada sobre el papel de las organizaciones empresariales como puentes entre el sector privado y el Gobierno, Ospina reiteró que la interlocución institucional constituye una de las funciones fundamentales de los gremios. En ese sentido, señaló que la Andi ha desempeñado históricamente esa labor y que debe continuar ejerciéndola, independientemente de los cambios en su dirección o de las relaciones con el Gobierno de turno.

Reuniones con el Ministerio de Comercio y agenda para las mipymes

Ospina destacó que Acopi mantiene una agenda de trabajo con el Ministerio de Comercio, enfocada en identificar soluciones a los principales desafíos que enfrentan los pequeños y medianos empresarios. Entre las prioridades mencionó el acceso a financiación, la simplificación de los trámites y las normas, la apertura de mercados y la incorporación de nuevas tecnologías.

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“Venimos en reuniones permanentes con el Ministerio de Comercio, que es el ministerio afín al desarrollo empresarial. Con el ministro, con los viceministros, venimos trabajando en unas rutas que nos permitan realmente atender las necesidades que tienen nuestros empresarios, la micro, pequeña y mediana empresa del país”, explicó.

La presidenta de Acopi indicó que estos asuntos también fueron abordados durante el congreso conmemorativo de los 75 años de la organización, un espacio en el que se plantearon las necesidades del sector productivo y las acciones que podrían contribuir a fortalecer la competitividad empresarial.

Acopi pide mayor participación de las mipymes en el Plan Nacional de Desarrollo

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la participación de las pequeñas y medianas empresas en las políticas públicas y en la construcción de la agenda legislativa. Ospina aseguró que Acopi busca que las necesidades específicas de este segmento empresarial sean tenidas en cuenta tanto por el Gobierno nacional como por el Congreso de la República.

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Al ser consultada sobre las solicitudes que el Ejecutivo habría planteado a los gremios a cambio de mantener los espacios de diálogo, la dirigente afirmó que no han recibido exigencias de ese tipo y que las reuniones se han concentrado en identificar alternativas de trabajo conjunto.

“No, no nos ha pedido nada. El Gobierno lo que ha hecho en este momento es, obviamente, reunirnos, mirar rutas. Qué podemos hacer dentro del Plan de Desarrollo que empieza a construirse, que va a ser muy importante”, sostuvo.

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En este escenario, Acopi adelanta conversaciones con congresistas para promover iniciativas que reconozcan las diferencias entre las empresas según su tamaño y capacidad económica. La organización considera que las micro, pequeñas y medianas empresas requieren condiciones regulatorias y tributarias diferenciadas frente a las grandes compañías.

Ospina insistió en que las cargas impositivas no deberían afectar de la misma manera a empresas con capacidades financieras y operativas tan distintas. “En este país tiene que haber una diferenciación en el tema regulatorio, una en el tema tributario para la micro, pequeña, mediana y la gran empresa, porque no puede seguir siendo que la pequeña empresa, la microempresa, tenga los, o pague los mismos tributos que una gran compañía”, afirmó.

