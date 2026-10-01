Resultado de Súper Astro Luna del sorteo hoy jueves 1 de octubre de 2026

Los resultados del Super Astro Luna son consultados diariamente por miles de colombianos que participan en este popular juego de suerte y azar. A diferencia de los chances tradicionales, esta modalidad requiere acertar no solo un número de cuatro cifras, sino también un signo zodiacal.

Número ganador del Super Astro Luna del 1 de octubre de 2026

De acuerdo con los resultados oficiales del sorteo realizado este jueves 1 de octubre de 2026, la combinación ganadora del Super Astro Luna fue: 8637 - Sagitario.

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Los resultados fueron:



Número ganador: 8637.

Dos últimas cifras: 37.

Tres últimas cifras: 637.

Signo zodiacal: Sagitario.

La dinámica del juego permite que los participantes combinen números y signos zodiacales en sus apuestas, convirtiendo al Super Astro Luna en una de las alternativas de suerte y azar conocidas en Colombia.

Horarios del sorteo Super Astro Luna

El Super Astro Luna realiza sorteos todos los días de la semana, aunque el horario cambia dependiendo de la jornada:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Los resultados oficiales pueden consultarse una vez termina cada sorteo a través de los canales autorizados.



¿Cómo se juega Super Astro Luna?

Para participar, cada jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y elegir uno de los 12 signos del zodiaco:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpión

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

El premio mayor corresponde a quienes acierten tanto las cuatro cifras del número como el signo zodiacal que aparecen en el resultado oficial.

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Modalidades para apostar en Super Astro Luna

El juego ofrece diferentes opciones para realizar las apuestas. Una de ellas permite registrar un mismo número con los 12 signos zodiacales, ampliando las posibilidades de coincidir con el signo seleccionado en el sorteo.

Cada tiquete también permite incluir hasta cuatro apuestas diferentes, por lo que los participantes pueden combinar distintos números y signos en una misma compra.

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¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Luna?

Super Astro Luna cuenta con diferentes valores de apuesta, de acuerdo con el monto que cada participante decida destinar a la jugada.



Valor mínimo por tiquete: $500.

$500. Valor máximo por apuesta: $10.000.

Estos valores permiten elegir el monto de la apuesta de acuerdo con el presupuesto de cada jugador.

¿Cómo verificar los resultados del Super Astro Luna?

Después de cada sorteo, se recomienda revisar el tiquete y compararlo cuidadosamente con los resultados oficiales publicados por los canales autorizados.

Esta comprobación permite determinar si el número y el signo zodiacal seleccionados coinciden con la combinación ganadora y, en caso de obtener un premio, realizar el proceso correspondiente para su cobro.