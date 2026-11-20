Un fuerte movimiento sísmico de magnitud 6.9 se registró este viernes, 20 de noviembre, en Perú, con epicentro en la zona de Ondores, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento ocurrió a las 7:09 de la noche, hora local, y también fue reportado como perceptible en Colombia.

El boletín del SGC establece que el movimiento tuvo una profundidad de 142 kilómetros. La información fue elaborada con datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) y ubica el epicentro en territorio peruano, en las coordenadas 10,98 grados de latitud sur y 76,32 grados de longitud oeste.

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El Servicio Geológico Colombiano publicó el reporte a través de su cuenta oficial de X. Aunque el evento fue difundido por el organismo colombiano, el boletín no confirma por sí mismo en qué regiones del país fue sentido ni reporta posibles afectaciones. La entidad advirtió que la información está sujeta a cambios.



Se sintió en Colombia

Precisamente, en la publicación del SGC, varios usuarios afirmaron haber sentido el movimiento telúrico en ciudades como Bogotá, Ibagué, Cajibío, Neiva, entre otras.

¿Por qué tiembla tanto?

Perú, que está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce un 80 % de la actividad sísmica mundial, reportó entre enero y mediados de este mes unos 790 movimientos telúricos, según datos del IGP.



El último terremoto devastador en el país andino se registró en agosto de 2007 en la región de Ica, donde un sismo de magnitud 7,9 causó la muerte de unas quinientas personas y millonarias pérdidas materiales.