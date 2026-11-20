Este viernes, 20 de noviembre, se registró un fuerte sismo de magnitud 6,9 en Perú, que tuvo como epicentro la zona de Ondores, cerca a Lima, la capital del país, según el reporte dado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) a través de sus canales oficiales.

Rápidamente, a través de redes sociales, cientos de usuarios comenzaron a reportar la situación y algunos de ellos mostraron videos de cómo se vivió esta emergencia al igual que la magnitud de potencia del sismo que dañó la tranquilidad de miles de peruanos en la noche de este viernes.

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Algunos videos mostraron la potencia en apartamentos de cómo se movía todo o en la calle de personas reunidas con sus familias, preocupadas por la situación y esperando que pasara rápido este fenómeno cerca de la capital peruana.

#Mundo 🇵🇪 Así se sintió el sismo en San Juan de Miraflores, en Lima, Perú. El movimiento telúrico ocurrió a las 7:09 p. m. de este viernes 20 de noviembre y fue percibido con intensidad moderada en esta zona. pic.twitter.com/GWFiphzCyA — Vanguardia (@vanguardiacom) November 21, 2026

El sismo tuvo una magnitud de 6,9, de acuerdo con el SGC, una profundidad de 142 kilómetros y, por ahora, las autoridades locales no reportaron heridos ni daños de gran magnitud, a la espera de un informe oficial que podría salir en unas horas que pueda actualizar dicha información.



Este fuerte sismo se sumó a los diversos temblores y terremotos que se han producido en la región en el último año. El 24 de junio se produjo uno de magnitud de 7,5 en el norte de Venezuela que dejó miles de heridos y, poco después, el 10 de agosto en el occidente de Colombia de magnitud 7,4 que dejó cientos de fallecidos y miles de familias afectadas hasta la fecha.

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Colombia está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico o Anillo de Fuego del Pacífico, una zona en la que la interacción entre las placas tectónicas de Nazca, Cocos, Sudamérica, y Caribe hace que se generen sismos en la mayor parte del territorio nacional. Esto mismo pasa con los países mencionados anteriormente y de ahí el origen de estos fenómenos.