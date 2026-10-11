Fuerte temblor de magnitud 5,2 despertó a miles de personas: se sintió en varias zonas de Colombia

Un sismo de magnitud 5,2 fue registrado este domingo 11 de octubre de 2026 en Perú, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento ocurrió a las 8:42 a. m., tuvo una profundidad de 45 kilómetros y fue localizado en Camaná.

El reporte fue publicado por el SGC dentro de su seguimiento a la actividad sísmica internacional. Sin embargo, la información disponible no confirma cuáles zonas de Colombia sintieron el movimiento ni si se produjeron afectaciones relacionadas con este evento.

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El registro se conoce después de que el sábado 10 de octubre se reportaran otros sismos en Colombia y países cercanos, entre ellos un movimiento de magnitud 5,0 en Panamá.



¿Dónde se registró el sismo de magnitud 5,2?

De acuerdo con el boletín del SGC, el epicentro del movimiento estuvo ubicado en Camaná, Perú, con una profundidad de 45 kilómetros. El evento fue reportado como internacional y quedó registrado en el sistema de monitoreo sísmico de la entidad.

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Por ahora, el boletín suministrado no incluye información sobre daños materiales, personas afectadas o reportes de percepción en territorio colombiano. Por esa razón, no es posible establecer con los datos disponibles qué regiones del país habrían sentido el movimiento.

¿Qué otros temblores se registraron el 10 de octubre?

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Durante el sábado también se reportaron varios eventos sísmicos. Uno de ellos ocurrió en Flores, Panamá, a las 8:50 p. m., con magnitud 5,0 y profundidad superficial. El reporte fue publicado dos veces en la información suministrada, pero corresponde a los mismos datos de hora, magnitud y localización.

En Colombia, el SGC registró un sismo de magnitud 3,4 en Los Santos, Santander, a las 6:51 p. m., con una profundidad de 138 kilómetros.

Ese mismo día hubo dos movimientos en Chaparral, Tolima: uno de magnitud 3,0, a las 5:28 p. m., con profundidad superficial, y otro de magnitud 3,3, a las 11:48 a. m., también superficial.

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¿Cómo reportar si sintió un temblor en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano dispone de la plataforma https://sismosentido.sgc.gov.co, donde las personas pueden informar si percibieron un movimiento y describir su experiencia.

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La entidad recomienda consultar sus canales oficiales para conocer las actualizaciones de los boletines sísmicos.