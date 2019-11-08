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Sinaloa

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    México //
    Foto: AFP
    Mundo

    EEUU provoca sismo político en México al acusar a gobernador de Sinaloa de narcotráfico

    En medio de una polémica debido a la presunta presencia, y posterior muerte hace unos días, de dos supuestos agentes de EE.UU. en el estado de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos, para una operación contra el narcotráfico, el Departamento de Justicia de EE.UU. agitó aún más las relaciones bilaterales.

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    Alemán capturado en Santa Marta.
    Foto: Policía Nacional.
    Caribe

    Capturan en lujosa mansión de Santa Marta a un alemán al servicio del Cartel de Sinaloa

    Se trata de Patrick Schmitz, quien también estaría vinculado con el Clan del Golfo en Colombia y a quien autoridades señalan de ser experto en la gestión de la 'dark-web' y tener un altar satánico.

  • Secuestro
    Secuestro, imagen de referencia
    AFP
    Mundo

    Localizan a 16 personas más por presunto secuestro en México

    Más de 60 personas al parecer fueron secuestradas por un grupo criminal en Culiacán, Sinaloa. Hoy se conoció que 16 personas más fueron localizadas y ya se encuentran sus viviendas, faltan 8 personas por quedar en libertad.

  • Videojuegos
    Blu Radio
    STRINGER/AFP
    Mundo

    Los juegos en línea se convierten en el terreno de caza para los carteles de droga

    Investigadores de los servicios antidrogas de todo el mundo deberán desarrollar pronto nuevas capacidades: las plataformas de los videojuegos en línea son cada vez más utilizadas por traficantes y cárteles para vender droga o reclutar secuaces.

  • viral fiesta de revelación de genero
    Blu Radio - Tik Tok
    Sociedad

    Tendencia de fiestas de revelación de género: emoción y tragedia en Sinaloa, México

    Las fiestas de revelación de género pueden ser pequeñas o extravagantes, pero a veces terminan en tragedia, como en Sinaloa, México

  • 308229_Cocaína - AFP
    Blu Radio
    Nación

    Semisumergible que salió de Nariño con cocaína del Cártel de Sinaloa fue incautado en México

    Con esta incautación se evitan la comercialización ilegal de al menos 12 millones de dosis de droga avaluadas en 154 millones de dólares en Centroamérica.

  • 367339_Narcotráfico // Foto: AFP
    Narcotráfico // Foto: AFP
    Exclusivo
    Nación

    Coca por armas: Policía destapa pacto de grupos que están en ‘paz total’ con el cartel de Sinaloa

    Así lo advierte la propia Dirección Antinarcóticos de la Policía en una resolución en la que se justifica un convenio interadministrativo para los Grupos Móviles de Erradicación manual.

  • Desaparecidos-Mexico-Marchas-Protestas-AFP.jpg
    Imagen referencia desaparecidos en México
    Foto: AFP
    Mundo

    México cierra 2022 con 109.000 desaparecidos y miedo en familias buscadoras

    Quienes conforman las decenas de colectivos de búsqueda en el México han recibido amenazas de muerte o intimidaciones de presuntos miembros del crimen organizado.

  • Blu Radio - TikTok @Simonpollo
    Blu Radio - TikTok @Simonpollo
    Sociedad

    Triste realidad: abuelita tuvo que cerrar su tienda porque los clientes a los que les fiaba nunca le pagaron

    A través de las redes sociales, un tiktoker dio a conocer la historia de María, una adulta mayor que se vio en la obligación de cerrar su tienda porque los clientes no le pagaban

  • Accidente de helicóptero en México Foto captura de video Twitter catrina_nortena.jpg
    Accidente de helicóptero en México //
    Foto: captura de video Twitter @catrina_nortena
    Mundo

    Accidente de helicóptero en México deja al menos 14 personas muertas

    La Marina dijo que la aeronave se desplomó mientras realizaba actividades operativas, pero no especificó cuáles.

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