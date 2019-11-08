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EEUU provoca sismo político en México al acusar a gobernador de Sinaloa de narcotráfico
En medio de una polémica debido a la presunta presencia, y posterior muerte hace unos días, de dos supuestos agentes de EE.UU. en el estado de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos, para una operación contra el narcotráfico, el Departamento de Justicia de EE.UU. agitó aún más las relaciones bilaterales.
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Capturan en lujosa mansión de Santa Marta a un alemán al servicio del Cartel de Sinaloa
Se trata de Patrick Schmitz, quien también estaría vinculado con el Clan del Golfo en Colombia y a quien autoridades señalan de ser experto en la gestión de la 'dark-web' y tener un altar satánico.
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Localizan a 16 personas más por presunto secuestro en México
Más de 60 personas al parecer fueron secuestradas por un grupo criminal en Culiacán, Sinaloa. Hoy se conoció que 16 personas más fueron localizadas y ya se encuentran sus viviendas, faltan 8 personas por quedar en libertad.
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Los juegos en línea se convierten en el terreno de caza para los carteles de droga
Investigadores de los servicios antidrogas de todo el mundo deberán desarrollar pronto nuevas capacidades: las plataformas de los videojuegos en línea son cada vez más utilizadas por traficantes y cárteles para vender droga o reclutar secuaces.
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Tendencia de fiestas de revelación de género: emoción y tragedia en Sinaloa, México
Las fiestas de revelación de género pueden ser pequeñas o extravagantes, pero a veces terminan en tragedia, como en Sinaloa, México
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Semisumergible que salió de Nariño con cocaína del Cártel de Sinaloa fue incautado en México
Con esta incautación se evitan la comercialización ilegal de al menos 12 millones de dosis de droga avaluadas en 154 millones de dólares en Centroamérica.
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Coca por armas: Policía destapa pacto de grupos que están en ‘paz total’ con el cartel de Sinaloa
Así lo advierte la propia Dirección Antinarcóticos de la Policía en una resolución en la que se justifica un convenio interadministrativo para los Grupos Móviles de Erradicación manual.
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México cierra 2022 con 109.000 desaparecidos y miedo en familias buscadoras
Quienes conforman las decenas de colectivos de búsqueda en el México han recibido amenazas de muerte o intimidaciones de presuntos miembros del crimen organizado.
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Triste realidad: abuelita tuvo que cerrar su tienda porque los clientes a los que les fiaba nunca le pagaron
A través de las redes sociales, un tiktoker dio a conocer la historia de María, una adulta mayor que se vio en la obligación de cerrar su tienda porque los clientes no le pagaban
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Accidente de helicóptero en México deja al menos 14 personas muertas
La Marina dijo que la aeronave se desplomó mientras realizaba actividades operativas, pero no especificó cuáles.