Bolsonaro vuelve a la prisión este 1 de enero tras recibir alta médica

Bolsonaro vuelve a la prisión este 1 de enero tras recibir alta médica

Su regreso a prisión se produjo después de que la Corte rechazara la nueva petición de prisión domiciliaria por motivos humanitarios presentada por los abogados.

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de ene, 2026

