Emergencia económica
Caso Epstein
H3N2
Nuevo Liberalismo

Bolsonaro será operado en Navidad; esta es la razón

Bolsonaro será operado en Navidad; esta es la razón

Bolsonaro sufre desde hace meses varios problemas de salud, entre ellos vómitos, mareos y crisis de hipo, trastornos derivados de la puñalada que le propinaron durante la campaña electoral de 2018.

