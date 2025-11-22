Actualizado: 22 de nov, 2025
Blu Radio Mundo Bolsonaro intentó romper su tobillera electrónica para fugarse: confirmó la Corte Suprema
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien este sábado fue detenido de manera preventiva, intentó romper la tobillera electrónica que fiscalizaba sus movimientos para fugarse durante una manifestación convocada frente a su casa por uno de sus hijos, según afirmó la Corte Suprema.
El líder ultraderechista, condenado a 27 años de cárcel por golpismo y quien ya se encontraba en prisión domiciliaria desde agosto, fue arrestado y conducido a instancias policiales para "garantizar el orden público", según justificó el Supremo en su decisión.
Noticia en desarrollo.