Más de 400 muertos dejó el peor incendio de una discoteca en toda la historia

El incendio en un bar de la estación de esquí Crans-Montana, en Suiza, que dejó unos cuarentena de muertos en la noche de Año Nuevo, se inscribe en una larga lista de siniestros en discotecas particularmente mortíferos.

Con 492 muertos, el siniestro en el club "Cocoanut Grove" de Boston (Massachusetts), el 28 de noviembre de 1942, es considerado como el peor incendio de este tipo.

Desde 1970, al menos 21 incendios que dejaron 40 o más muertos arrasaron discotecas en todo el mundo.

incendio en bar en Año Nuevo Foto: AFP - captura video

Estos son los peores incendios en una discoteca