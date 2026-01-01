En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Plan Éxodo
UPC
Cifra desempleo
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Incendio en plena celebración de Año Nuevo dejó decenas de fallecidos: hay video

Incendio en plena celebración de Año Nuevo dejó decenas de fallecidos: hay video

La tragedia ocurrió en un establecimiento muy popular entre jóvenes. Esto se sabe.

Incendio en plena celebración de Año Nuevo dejó decenas de fallecidos
Incendio en plena celebración de Año Nuevo dejó decenas de fallecidos
Foto: captura video
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad