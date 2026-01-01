Incendio en plena celebración de Año Nuevo dejó decenas de fallecidos: hay video

Un incendio de gran magnitud en un concurrido bar de la localidad suiza de Crans-Montana dejó decenas de personas muertas y alrededor de un centenar de heridos, muchos de ellos en estado crítico, según confirmó este jueves la Policía Cantonal de Valais.

Durante una rueda de prensa, las autoridades entregaron los primeros datos verificados sobre la tragedia, ocurrida en un establecimiento muy popular entre jóvenes, ubicado en una de las estaciones de esquí más visitadas del país.

“A la hora en que les hablo contabilizamos cerca de cien personas heridas, muchas gravemente, así como decenas de fallecidos”, señaló el comandante de la Policía Cantonal de Valais, Frédéric Gisler.

Por su parte, la procuradora general del cantón, Beatrice Pilloud, indicó que “la prioridad en este momento es la medicina legal, para avanzar en la identificación de las personas que perdieron la vida”.



Las autoridades descartaron que se trate de un atentado. De acuerdo con las investigaciones preliminares, la fuerte explosión escuchada hacia la 1:30 de la madrugada (hora local) fue consecuencia directa del incendio y no de un acto intencional.

🔴🇨🇭 FLASH INFO - Une vidéo capture le départ de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), alors que le plafond s’embrase.#Suisse #CransMontana #Incendie

pic.twitter.com/f6IL9NYuyK — Media Express (@media_express_e) January 1, 2026

También se advirtió que entre las víctimas podría haber ciudadanos extranjeros, teniendo en cuenta que Crans-Montana recibe un alto número de visitantes internacionales durante la temporada de fin de año. “En una estación tan internacional es probable que debamos lamentar víctimas del extranjero”, afirmó Gisler en declaraciones a EFE.

Los heridos fueron trasladados a distintos centros médicos, mientras que los casos más graves ingresaron al Hospital de Sion, capital del cantón de Valais, donde las salas de cirugía y la unidad de cuidados intensivos se encuentran al límite, informó el responsable cantonal de Sanidad, Mathias Reynard. Asimismo, se habilitó una célula de apoyo psicológico para familiares y testigos.

Las autoridades evitaron pronunciarse sobre las causas del incendio o sobre el cumplimiento de las normas de seguridad del local, a la espera de resultados concluyentes. Según residentes consultados por EFE, el bar Le Constellation estaba ubicado en un nivel subterráneo y solo se accedía por una escalera, lo que habría dificultado la evacuación.

Para atender la emergencia se desplegó un amplio operativo con más de diez helicópteros, cuarenta ambulancias y cerca de 150 personas entre bomberos, rescatistas y personal especializado.