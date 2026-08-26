Policía anuncia estrategia para neutralizar ataques con drones y reforzar seguridad en las ciudades

La Policía Nacional anunció cambios en su estrategia de seguridad para enfrentar las amenazas de los grupos terroristas y mejorar la protección de los ciudadanos en las principales regiones del país. El nuevo director de la institución, general Alejandro Barrera, señaló que uno de los objetivos será fortalecer las capacidades para neutralizar las amenazas realizadas con drones.

El anuncio fue hecho al término de una ceremonia en la Escuela de Cadetes de Policía, en el norte de Bogotá, donde Barrera también habló sobre las acciones que se implementarán para combatir a las organizaciones delincuenciales que afectan la seguridad de las ciudades.

Policía busca neutralizar amenazas con drones

El nuevo director explicó que la institución está revisando sus capacidades científicas y técnicas para encontrar mecanismos que permitan enfrentar el uso de drones como una amenaza.



“Estamos revisando todas las capacidades que tenemos para que, en el ámbito científico, podamos mirar de qué manera podemos neutralizar esta amenaza”, señaló el general Barrera.

El director agregó que el trabajo no se limitará al ámbito científico y técnico, sino que también contempla la participación de las comunidades. “No solamente en el ámbito científico, en el ámbito técnico, también nos estamos yendo a que la ciudadanía, nuestra comunidad, también cuida a sus policías”, afirmó.

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Bloques integrados para reforzar la seguridad

Barrera también explicó que la Policía está diseñando una estrategia para fortalecer la seguridad en las calles mediante la coordinación entre las Fuerzas Militares y la Policía.

“Están diseñando unos bloques integrados entre Fuerzas Militares y Policía, que son unos bloques integrados operacionales para la seguridad ciudadana”, indicó.

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Como parte de esta reorganización, se anunciaron cambios y ratificaciones en los comandos de las principales ciudades del país.



Bogotá: se ratifica al general Giovanni Cristancho en la Policía Metropolitana.

se ratifica al general Giovanni Cristancho en la Policía Metropolitana. Cali: asumirá el general Néstor Pineda.

asumirá el general Néstor Pineda. Bucaramanga: llegará el general Camilo, quien estaba en Barranquilla.

llegará el general Camilo, quien estaba en Barranquilla. Barranquilla: asumirá la general Sandra Hernández.

asumirá la general Sandra Hernández. Medellín: llegará el general Richard Fajardo.

“Todos van a quedar con generales”, señaló Barrera al referirse a las metropolitanas más importantes.

También fueron ratificados los responsables de algunas direcciones especializadas. En Antinarcóticos continuará su actual director y la Dirección de Investigación Criminal también tendrá continuidad en su dirección.

El mensaje del nuevo director a los policías

Durante su intervención, Barrera aseguró que llega a la institución con un equipo renovado y que una de sus prioridades será trabajar por el bienestar de los uniformados.

“Venimos con la sangre renovada, con un cuerpo de generales”, afirmó el director, quien agregó que la primera tarea será trabajar por la base de la institución, incluidos los auxiliares y policías.

“Tienen ustedes unos comandantes o unos directores que están comprometidos primero con el bienestar de ustedes”, manifestó Barrera.

Sin embargo, el nuevo director también advirtió que el compromiso estará acompañado de una alta exigencia. “Como le dijo el señor presidente, la exigencia va a ser al máximo”, sostuvo.

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La nueva estrategia de seguridad también contempla una mayor articulación entre la inteligencia de la Policía y la inteligencia militar, con el propósito de enfrentar a las organizaciones delincuenciales que afectan la seguridad ciudadana en las principales capitales del país.

Barrera señaló que esta coordinación también estará dirigida contra estructuras dedicadas a actividades que generan daños ambientales, además de aquellas que actualmente representan una amenaza para la seguridad de los habitantes en diferentes ciudades del país.

