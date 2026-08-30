Asesinan a líder del Comité del Adulto Mayor en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca

Conmocionada se encuentra la comunidad de la vereda Chontaduro, del corregimiento Peón, zona rural plana de Jamundí, Valle, tras el asesinato de Cirlady Gómez, una reconocida lideresa social que pertenecía al Comité de Adulto Mayor de la vereda.

El crimen ocurrió en la madrugada de este domingo, cuando hombres armados llegaron hasta la vivienda de la mujer, ubicada en el sector conocido como La Vega, y le propinaron tres disparos que le provocaron la muerte.

La familia de esta lideresa tuvo que salir a escondidas de la vivienda, para dar aviso a las autoridades y protegerse de los delincuentes, que permanecieron en la zona durante varios minutos. Al llegar la Policía, se adelantó con el grupo de la Sijín los actos urgentes y el levantamiento del cuerpo, para trasladarlo hasta el Instituto de Medicina Legal.

En la madrugada de este domingo fue asesinada en zona rural de Jamundí, Valle, la lideresa social Cirlady Gómez, quien pertenecía al comité de Adulto Mayor de la vereda Chontaduro. Hombres armados llegaron hasta su casa y le dispararon. #VocesySonidos pic.twitter.com/SvFXGI0HTx — BLU Pacífico (@BLUPacifico) August 30, 2026

La muerte de Cirlady enciende las alarmas entre las comunidades y defensores de derechos humanos de la zona rural de Jamundí, pues es el segundo asesinato registrado en el municipio que afecta los liderazgos sociales, pues el día viernes fue encontrado sin vida y con signos de tortura, el cuerpo de Jefferson Maquerry Mamián, hijo de la líder integrante de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de las Víctimas de Jamundí, Marleny Mamián.



Jefferson fue obligado a salir de su casa por sujetos armados, al parecer integrantes de la disidencia Jaime Martínez, en la parte alta de Jamundí, horas después sus restos fueron abandonados en el sector de Timba, Cauca.

La comunidad en Jamundí exige acciones inmediatas para restablecer la seguridad en la zona rural, y así garantizar la protección de los liderazgos sociales en el municipio.