Interceptan motociclista que transportaba explosivos en la vía Cali–Jamundí

Una alerta entregada por la ciudadanía permitió la reacción oportuna de las autoridades en uno de los principales corredores viales del Valle del Cauca. Durante un procedimiento de control en la vía que comunica a Cali con Jamundí, la Fuerza Pública interceptó a un motociclista que llevaba consigo cuatro barras de pentolita.

De acuerdo con las autoridades, la información suministrada por la comunidad permitió localizar al motociclista y realizar el procedimiento de inspección. Durante la requisa fue encontrado el material explosivo, por lo que se activó de inmediato el protocolo correspondiente y se contó con la intervención de unidades especializadas en antiexplosivos. Las autoridades señalaron que el material incautado no se encontraba preparado para una activación inmediata. Sin embargo, su transporte representaba una situación que debía ser atendida con prioridad para evitar cualquier eventualidad.

El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Guillermo Londoño, destacó la importancia de la colaboración entre la comunidad y las instituciones. Según explicó, la información ciudadana permitió poner en marcha rápidamente las capacidades operativas disponibles y realizar la interceptación antes de que pudiera presentarse una situación de mayor riesgo.

“La ciudadanía informa de una situación sospechosa de un motociclista. Este motociclista es requerido, inmediatamente se hace la requisa, se identifica que él portaba cuatro barras de pentolita, a lo que inmediatamente se activa el protocolo con nuestras unidades de antiexplosivos e inmediatamente esta persona reducida y ya en estos momentos está en proceso de judicialización”, dijo Londoño.



La persona involucrada quedó a disposición de las autoridades competentes y avanza el proceso de judicialización correspondiente.