Autoridades en el Valle piden respaldo de la SAE para intervenir invasiones en Jamundí

En la gobernación del Valle del Cauca se llevó a cabo una reunión de seguridad entre las autoridades departamentales y la comunidad del corregimiento de Potrerito de Jamundí, que en los últimos días han denunciado la ocupación irregular a un predio cercano a la estación de Policía de esta zona, y como estos invasores ingresan y asaltan los negocios cercanos.

En este encuentro se constató que el lugar que está siendo invadido está a cargo de la Sociedad de Activos Especiales, entidad a la que se le hizo un llamado para respaldar las acciones de recuperación, pues no es el único ni el primer predio de la SAE en zona rural de este municipio que ha sido invadido, pues ya es una problemática permanente.

"Hemos venido adelantando unas gestiones para que rápidamente la Sociedad de Activos Especiales puede hacer lo propio que le corresponde, para poder atender esta situación, y hemos escuchado atentamente los requerimientos que nos ha dicho la comunidad y vamos adelantar gestiones con la Policía Metropolitana de Cali y con las capacidades institucionales que tenemos actualmente, para poder resolver esta situación y que no genere graves alteraciones", dijo el secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que junto a la comunidad gestionará la comunicación con la Sociedad de Activos Especiales para lograr atender la situación en los predios que ya están invadidos, y aumentar la seguridad para evitar más ocupaciones irregulares, que pongan en riesgo la vida de habitantes y comerciantes de la zona.