Alcalde de Cali pide a Gobierno de De La Espriella ofensiva contra cultivos ilícitos en Jamundí

En la mañana de este jueves, las autoridades en Cali presentaron el balance más reciente de las acciones contra las estructuras criminales que delinquen en la ciudad, donde más de 80 personas fueron capturadas, la mayoría de ellas implicadas en casos de homicidios-

Fue en medio de esta actividad, que el alcalde Alejandro Eder, reiteró su llamado al Gobierno de Abelardo De La Espriella, solicitando todo el apoyo de su parte en materia de seguridad. El mandatario pidió específicamente una ofensiva contra el tráfico de armas y contra los cultivos ilícitos que están sembrados en la parte alta del vecino municipio de Jamundí.

"¿De dónde vienen tantas armas? Viene de tanto narcotráfico, de tanta minería ilegal, de tanta delincuencia. Por eso llevo dos años y medio pidiéndole al gobierno nacional más apoyo para atender la seguridad en Cali, porque uno de los problemas que nosotros tenemos es la coca que está sembrada desde las montañas de Jamundí y el norte del Cauca. Inundan la ciudad de drogas, inundan la ciudad también de armamento", sostuvo el alcalde.

Desde la escalada terrorista que vivió Cali en el 2025, el alcalde Eder ha reiterado la necesidad de esta ofensiva regional, al asegurar que la proximidad capital vallecaucana con municipios con una fuerte presencia de la disidencia 'Jaime Martínez' de las Farc, es una zona estratégica para la consolidación de las economías ilícitas.



"Aprovechando la llegada del nuevo Gobierno nacional, hago el llamado para priorizar la seguridad ciudadana en Cali, porque aquí estamos enfrentados a un fenómeno muy complejo de criminalidad que requiere de más capacidades de inteligencia, más recursos, más pie de fuerza. Estamos listos para trabajar de manera articulada y constructiva, pero sí es fundamental que se priorice la seguridad en Cali, porque eso tendrá impacto en toda la región", añadió Eder.

Por el momento, aún no hay una fecha definida para el llamado de empalme regional que está haciendo el presidente electo, Abelardo De La Espriella, con autoridades locales de Cali y el departamento del Valle del Cauca.