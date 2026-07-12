En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Dilan Cruz
Mindefensa
Ayuda para Venezuela
Gabinete de De La Espriella
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Cargos contra exalcalde de Yotoco, Valle del Cauca, por presunta omisión de información

Cargos contra exalcalde de Yotoco, Valle del Cauca, por presunta omisión de información

La Procuraduría formuló cargos a Jorge Humberto Tascón por presunta omisión en la publicación de declaración de bienes, rentas y conflictos de interés durante su administración entre 2020 y 2023.

Cargos disciplinarios contra exalcalde por presunta falta grave
Procuraduría General de la Nación
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de jul, 2026

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Yotoco, Jorge Humberto Tascón Ospina, por presuntamente incumplir con la obligación legal de publicar su declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta durante el periodo en que ejerció como mandatario.

Vea también:

Alerta por incremento de usuarios de diferentes EPS que llegan al HUV.
Pacífico

Asociación de Hospitales del Valle pide al Gobierno entrante medidas urgentes ante crisis financiera

La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buga, que señaló que el exalcalde de Yotoco, Valle del Cauca, habría omitido cargar esta información en el aplicativo de Integridad Pública durante su administración entre 2020 y 2023, como lo establece la Ley 2013 de 2019.

De acuerdo con el Ministerio Público, la presunta omisión representa un posible incumplimiento de los deberes de transparencia que deben observar los servidores públicos, al no divulgar la información patrimonial y de posibles conflictos de interés exigida por la normativa vigente.

Por estos hechos, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra Jorge Humberto Tascón Ospina y, de manera provisional, calificó la conducta como una falta disciplinaria grave cometida a título de culpa gravísima.

El proceso disciplinario continuará con las etapas previstas por la ley para determinar la responsabilidad del exmandatario y adoptar la decisión correspondiente.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Valle del Cauca

Procuraduría General de la Nación

Publicidad

Publicidad

Publicidad