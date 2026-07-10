Asociación de Hospitales del Valle pide al Gobierno entrante medidas urgentes ante crisis financiera

En medio de la crisis del sistema de salud que sigue generando el cierre de servicios en el Valle del Cauca, la Asociación de Hospitales y Empresas Sociales del Estado del Valle, Asohosval, hizo un llamado urgente al gobierno entrante para encontrar un alivio financiero rápido, que permita por lo menos, garantizar la continuidad de la prestación de los servicios.

A través de una carta dirigida al comité de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella, la asociación solicitó un encuentro para definir una hoja de ruta que permita encontrar recursos para los 52 hospitales del departamento, pues las deudas de las EPS que ascienden a los siete billones de pesos, tienen a las instituciones de salud trabajando al límite y al borde del colapso.

"En términos generales, el régimen subsidiado le está debiendo 1.515 millones de pesos a nuestros hospitales a corte de marzo, el régimen contributivo 450.000 millones de pesos. Esto lo que demuestra es que nuestros hospitales todos están afectados, el Hospital Universitario del Valle, el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, el Mario Correa Rengifo, el Luis Ablanque de la Plata de Buenaventura, el Hospital Departamental Psiquiátrico, el Isaías Duarte Cancino, el Raúl Orejuela Bueno, San Rafael de Zarzal, San Juan de Dios de Cali, al Hospital San José de Buga", explicó la doctora Ligia Viáfara, directora de Asohosval.

Según la asociación, una de las EPS que más afectados tiene a los hospitales del Valle del Cauca con la falta de pagos es la Nueva EPS, teniendo en cuenta que es la entidad con mayor número de usuarios, con más de un millón cien mil afiliados.



"Intervienen desde el Gobierno unas EPS y son esas mismas las que tienen ahogadas nuestras instituciones. No puede ser que la nueva EPS, que es más del Gobierno que de la parte privada, tenga ahogados a nuestros hospitales. Emssanar, Asmet Salud, CooSalud, también tengan ahogados a nuestros hospitales. No puede ser, es que no tiene presentación. Yo no logro entender cómo han generado esta situación tan crítica para nuestras instituciones", añadió la doctora Viáfara.

Si bien la afectación se hace más evidente en los hospitales de mayor complejidad del departamento, instituciones en municipios pequeños como El Águila, Ulloa, Alcalá, Ansermanuevo y La Victoria, también están agotando sus esfuerzos, a pesar de estar en números rojos, y finalmente las consecuencias no solo las viven los pacientes, sino toda la cadena operativa de los mismos.

"Si no llega la plata, adivina a quién no le paga el hospital. El hospital no le paga al recurso humano, no le paga a los proveedores. Un hospital tiene que pagar agua, luz, internet, comida, y uno no puede vivir fiado un año. Si mucho, esperan 120 días. Y eso, rotando los recursos, y diciéndole a los proveedores, vea, le voy a pagar supongamos octubre del año pasado y despácheme algo", finalizó la directora de Asohosval.