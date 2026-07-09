Altas temperaturas elevan el riesgo de incendios forestales en el Valle del Cauca

La temperatura más alta del año en el Valle del Cauca, con 36 grados, fue registrada el pasado 7 de julio, según la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, un récord que encendió las alertas de las autoridades ambientales y de gestión del riesgo ante el incremento de la probabilidad de incendios forestales en el departamento.

De acuerdo con la autoridad ambiental, ese mismo día también la combinación de este intenso calor con una humedad relativa del 60 % hizo que la sensación térmica superara los 40 grados.

“Se registró una temperatura de 36,4 grados centígrados, la más alta de este año. Esto debido a la alta radiación que hemos tenido en los últimos días. Coincidencialmente con esta temperatura se presentó una humedad relativa del 60 %, por lo que la sensación térmica que experimentaron las personas fue superior a los 40 grados centígrados”, explicó Saúl Ramírez, técnico en Meteorología de la CVC.

El aumento de las temperaturas durante los últimos días, sumado a la intensa radiación solar y la disminución de la humedad en la cobertura vegetal, está generando condiciones favorables para la propagación de incendios forestales. Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar las quemas, no arrojar colillas de cigarrillo ni botellas de vidrio en zonas boscosas y abstenerse de realizar actividades que puedan desencadenar una emergencia.



“Estas temperaturas altas y la alta radiación afectan mucho la cobertura vegetal, por lo que vamos a tener problemas de incendios forestales a medida que avance la segunda temporada seca de 2026”, advirtió el funcionario.

Las autoridades también recomendaron evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m., especialmente en el caso de niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Además, insistieron en mantener una adecuada hidratación y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia para prevenir afectaciones a la salud y proteger los ecosistemas del departamento.