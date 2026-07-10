Ejército frustra atentado que disidencias pretendían ejecutar en el Valle del Cauca el 7 de agosto

Este viernes, tropas de la Tercera Brigada del Ejército lograron frustrar un atentado terrorista que se pretendía perpetrar contra la Fuerza Pública en el Valle del Cauca el próximo 7 de agosto. Esto se logró en medio de la ofensiva adelantada en la zona rural de Buenaventura, donde los soldados encontraron un depósito ilegal de explosivos en el corregimiento de Córdoba.

Luego de realizar las respectivas labores de inteligencia, se descubrió que estos elementos serían utilizados para realizar diferentes ataques en el departamento, en el marco de la celebración de la fiesta patria.

"El hallazgo se produjo tras un trabajo conjunto de inteligencia militar, permitió identificar el área almacenamiento del material en un área boscosa de esta zona de Buenaventura, que pertenecía a la columna móvil 'Wilson González' del grupo armado organizado residual estructura 'Jaime Martínez'. Según el informe preliminar, estos elementos serían utilizados por integrantes de este grupo armado ilegal para el planeamiento y ejecución de acciones terroristas en contra de la fuerza pública y sobre todo de la población civil", aseguró el teniente coronel Juan Esteban Grajales, comandante del Batallón de Alta Montaña No.3.

En esta misma ofensiva en el occidente del departamento, el Ejército también llegó hasta la zona rural del municipio de Dagua donde esta semana, cientos de familias permanecieron confinadas por la presencia de un supuesto nuevo grupo armado, en inmediaciones de la antigua Vía al Mar. Estos delincuentes, serían los responsables del asesinato de siete habitantes de la zona, desde hace dos meses.



"Vamos a dar hasta 30 millones de recompensa para quien nos dé información con respecto a los homicidios que se han venido dando durante este tiempo, ya llevamos casi siete homicidios en ese lugar. La comunidad solicita que el Ejército esté en la zona, entonces tomamos la decisión de que el Ejército, a pesar de que ya ha estado alrededor de la zona, pues entre al sitio donde está la comunidad", dijo la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

La ofensiva militar en el occidente del Valle del Cauca se mantiene, para establecer la seguridad en la zona rural y prevenir acciones terroristas en el área urbana de los 42 municipios.

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Entre tanto, en el municipio de Jamundí, al sur del departamento la comunidad de corregimiento de Robles denunció que esta madrugada las disidencias del frente 'Jaime Martínez' hostigaron la estación de Policía de este sector, hecho que por fortuna no dejó policías ni civiles afectados.