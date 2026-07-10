Fiscalía llama a juicio al excomandante del Ejército Eduardo Zapateiro por presunto acoso sexual

Una Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentó escrito de acusación y llamó a juicio al excomandante del Ejército Nacional, general (r) Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, como posible autor del delito de acoso sexual en concurso homogéneo sucesivo, por hechos que, según la investigación, habrían ocurrido entre los años 2019 y 2022.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la investigación está relacionada con presuntas conductas reiteradas de hostigamiento con fines sexuales no consentidos ejercidas contra dos mujeres que se encontraban en condiciones de subordinación dentro de la estructura militar.

Según el ente acusador, el oficial retirado habría utilizado su posición de autoridad y jerarquía para realizar requerimientos de fotografías personales, enviar mensajes de contenido íntimo, formular insinuaciones de carácter sexual y proponer encuentros a solas, generando un ambiente de temor frente a posibles represalias laborales y contractuales en caso de que las víctimas rechazaran dichas conductas.

La acusación se refiere a hechos que, según la Fiscalía, afectaron a la uniformada Lina Suárez Londoño y a la funcionaria Liliana Zambrano Ruiz, quienes mantenían una relación de subordinación frente al entonces comandante del Ejército Nacional.



General Eduardo Zapateiro AFP

Durante la audiencia de imputación adelantada ante el Tribunal Superior de Bogotá, el fiscal del caso sostuvo que el general retirado “desplegó conductas de hostigamiento reiterado con finalidad sexual no consentida”, aprovechando “su posición manifiesta de poder, autoridad y jerarquía” dentro de la institución.

El representante del ente acusador agregó que esas actuaciones habrían generado un entorno “intimidante, humillante y degradante”, con afectación a la libertad y la dignidad sexual de las dos mujeres que figuran como presuntas víctimas dentro del proceso.

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Con la presentación del escrito de acusación, la Fiscalía formalizó el llamado a juicio contra el excomandante del Ejército, etapa en la que buscará demostrar la responsabilidad penal que le atribuye por el delito de acoso sexual en concurso homogéneo sucesivo.

Paralelamente al avance del proceso, la defensa del general (r) Eduardo Zapateiro solicitó recientemente a la Fiscalía General de la Nación una reevaluación integral de la investigación.

En un documento de 29 páginas, la defensa sostiene que existen nuevas pruebas que, a su juicio, desvirtúan la teoría del caso presentada por el ente acusador y hacen improcedente la radicación del escrito de acusación.