Fiscalía imputó al General (r) Zapateiro por presunto acoso sexual contra funcionarias del Ejército

La Fiscalía imputó cargos al general en retiro Eduardo Zapateiro por el delito de presunto acoso sexual ante el Tribunal Superior de Bogotá, por hechos que habrían ocurrido cuando se desempeñaba como comandante del Ejército Nacional. Según el ente acusador, las conductas investigadas habrían sido cometidas contra la uniformada Lina Suárez Londoño y la funcionaria Liliana Zambrano Ruiz, en medio de relaciones marcadas por la subordinación y la jerarquía institucional.

Durante la audiencia, el fiscal del caso aseguró que el General retirado “desplegó conductas de hostigamiento reiterado con finalidad sexual no consentida”, aprovechando “su posición manifiesta de poder, autoridad y jerarquía”, y generando un entorno “intimidante, humillante y degradante” que habría afectado la libertad y dignidad sexual de las dos mujeres.

En el caso de Lina Suárez Londoño, según la imputación, Zapateiro habría sostenido comunicaciones con expresiones de carácter personal e íntimo, manifestando que observaba reiteradamente el rostro de la uniformada y que deseaba continuar mirándola. Además, el ente acusador indicó que el entonces comandante del Ejército solicitó de manera expresa fotografías personales, incluso sugiriendo que fueran tomadas con el celular de la funcionaria.

Para la Fiscalía, estas conductas “desbordaron el ámbito funcional propio de la relación institucional” y ocurrieron en un contexto de subordinación derivado de la relación vertical de poder existente dentro de la institución militar.



El ente investigador también mencionó que, posteriormente, Lina Suárez Londoño fue contactada por un ayudante de Zapateiro para solicitar información relacionada con el proceso administrativo que adelantaba para escalafonarse. Tres días después de entregar los datos requeridos, fue excluida del proceso de ingreso a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, pese a haber aprobado las pruebas físicas y académicas. Según la Fiscalía, recibió calificaciones desfavorables en las evaluaciones psicológicas “sin que mediara una explicación objetiva suficiente”.

En cuanto a Liliana Zambrano Ruiz, la Fiscalía aseguró que el general retirado le habría enviado múltiples mensajes de índole sexual. Entre las expresiones mencionadas durante la audiencia están frases como “déjame verte de pies a cabeza”, “déjame verte en tus cucos o sin nada” y “cuidado, vas al baño”. De acuerdo con el ente acusador, las llamadas y mensajes insistentes evidenciarían un comportamiento persistente orientado a ejercer presión e intimidación en medio de la relación de subordinación existente.

Durante la diligencia judicial, Zapateiro no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. El oficial retirado fue comandante del Ejército durante el gobierno del expresidente Iván Duque Márquez y en los últimos meses había acompañado actividades políticas relacionadas con la campaña del abogado Abelardo de la Espriella.