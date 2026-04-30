Fiscalía pide imputación de cargos contra el general (r) Zapateiro por presunto acoso sexual

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó una solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, por la presunta comisión del delito de acoso sexual.

Los hechos investigados están relacionados con conductas de posible asedio e intimidación de tipo sexual hacia funcionarias de las fuerzas militares, mientras se desempeñaba como comandante del Ejército Nacional.

La fecha de la imputación será definida por el Tribunal Superior de Bogotá.

En general (r) Zapateiro Altamiranda, fue comandante del Ejército entre 2019 y 2022 y por su protagonismo tanto en operaciones militares clave como en controversias públicas y políticas.



Zapateiro tuvo una trayectoria destacada dentro del Ejército, ocupando cargos de alto nivel:

Fue comandante del Ejército Nacional designado por el entonces presidente Iván Duque en 2019. Lideró o participó en operaciones clave contra las FARC:

Operación Fénix (2008): donde murió el jefe guerrillero alias 'Raúl Reyes'

Apoyo a la Operación Jaque (2008): rescate de secuestrados como Íngrid Betancourt.

Operación Camaleón (2010): rescate de militares secuestrados.

También comandó unidades estratégicas como fuerzas especiales, brigadas y la Fuerza de Tarea Omega, clave en la lucha contrainsurgente.

Escuche aquí el informe: