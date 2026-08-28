Presidente ordena revisar 1.200 predios de la SAE para damnificados por terremoto en Cali

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, llegó a la Ciudadela Petronio, en el sur de Cali, para entregar ayudas humanitarias, maquinaria y materiales de construcción destinados a iniciar el proceso de recuperación de la capital vallecaucana, tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Antes de participar en la jornada, el mandatario asistió a una eucaristía privada en la parroquia San Fernando Rey, realizada en memoria y solidaridad con las víctimas de la emergencia.

En la Ciudadela Petronio, De La Espriella entregó los primeros auxilios de vida a los damnificados. Entre ellos se encuentran el periodista Carlos Aponte, quien perdió a sus padres y a su sobrina en el colapso del edificio Torres del Limonar, en el sur de Cali, y la chef Martha Jaramillo, propietaria del restaurante Ringlete, que también sufrió afectaciones durante el sismo.

Durante el evento, el presidente aseguró que el proceso de recuperación avanza y anunció que, en las próximas semanas, una vez se cumplan las condiciones técnicas requeridas, se permitirá iniciar procesos de autorreparación y autoconstrucción de viviendas, siempre bajo la asistencia y supervisión de expertos.

“Estoy aquí para anunciar formalmente que la etapa de la reconstrucción ha comenzado. Nosotros hacemos lo fácil porque Dios hace lo imposible y Dios está con nosotros. Iniciamos el desembolso de 3.150.000 pesos para tres meses de subsidio. El dinero llegará directamente a los afectados, aquí no hay intermediarios. Nuestra responsabilidad está con las víctimas”, dijo.



El mandatario explicó que la entrega de estas ayudas estará respaldada por evaluaciones de habitabilidad de cada edificio y vivienda afectada. “Con esta ayuda comienza la recuperación. Esta decisión estará respaldada con las evaluaciones de la habitabilidad de cada edificio y cada casa. No venimos a hacer chambonadas”, afirmó.

De acuerdo con el anuncio, los inmuebles que hayan sufrido daños, pero que continúen siendo habitables, recibirán kits de materiales para adelantar reparaciones. Además, se activó en el Valle del Cauca un banco de materiales de construcción y un equipo de profesionales encargado de identificar las necesidades particulares de cada familia afectada.

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Uno de los principales anuncios realizados durante la jornada fue la orden para revisar 1.200 predios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) ubicados en Cali, con el objetivo de determinar cuáles podrían ser destinados a familias damnificadas por el terremoto. El presidente aseguró que los bienes incautados al narcotráfico podrían convertirse en una herramienta para atender a las personas afectadas.

Durante su intervención, De La Espriella anunció que fueron identificados 110.000 millones de pesos destinados a programas de vivienda, recursos con los que se busca ejecutar más de 1.400 subsidios y atender 750 viviendas rurales. También anunció 248.000 millones de pesos en vigencias futuras para proyectos del Valle del Cauca. El presidente aseguró que la red hospitalaria de la región fue evaluada después del terremoto y que, pese a los daños registrados, la mayoría de los servicios de urgencias han continuado operando.

En materia educativa, señaló que 284 sedes educativas se encuentran habilitadas, mientras que otras nueve permanecen inhabilitadas. De esas nueve instituciones, el Gobierno anunció inicialmente la recuperación de tres y aseguró que trabajará junto con la primera dama para atender las seis restantes. “Ningún niño regresará a ningún colegio que no ofrezca garantías de seguridad. No vamos a poner en riesgo sus vidas”, manifestó.



Entre los anuncios también se encuentra la entrega inmediata de cuatro viviendas amobladas para familias damnificadas. Según lo anunciado durante el evento, entre las beneficiarias se encuentran: Diana Marcela Troncoso y Ana María Saavedra.

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Durante su discurso, De La Espriella también relató que sostuvo una comunicación con un jeque de los Emiratos Árabes Unidos, quien inicialmente ofreció una donación de 7 millones de dólares para apoyar la reconstrucción.

El sector privado también anunció su participación en el proceso de recuperación. Camacol anunció una donación superior a 20.000 millones de pesos para apoyar la reconstrucción, mediante bonos solidarios de vivienda que permitirían que alrededor de 1.600 personas puedan acceder a una solución habitacional. A esto se suma una donación del sector textil de 13.000 unidades de ropa nueva para las familias afectadas.

Durante el evento también participó Sergio Marín Valencia, presidente de la Constructora Marval, quien anunció la participación de la compañía en el proceso de reconstrucción de vivienda en el Valle del Cauca.