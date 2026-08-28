Amenaza por explosivos en vía panamericana, entre Cali y Jamundí

Este medio día, está cerrada parcialmente la vía panamericana entre Cali y Jamundí, a la altura del cementerio metropolitano del sur, por la presencia de un artefacto explosivo.

La comunidad reportó el hallazgo de varias barras de explosivos que aún no han sido identificadas.

Estas barras están siendo analizadas por las autoridades para avanzar con su retiro y habilitar nuevamente el paso de vehículos.

Por ello, a esta hora está restringido el carril en el sentido de Cali a Jamundí.



El carril desde el sur ya está habilitado.

Una vez estas barras sean retiradas, se llevarán hacia la zona rural para realizar una detonación controlada.

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