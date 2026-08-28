En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias Urías Perdomo
Gustavo Andrés Aponte
Presupuesto General
Nepal
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Amenaza por explosivos en vía panamericana, entre Cali y Jamundí

Amenaza por explosivos en vía panamericana, entre Cali y Jamundí

La vía permanece parcialmente cerrada.

Vía panamericana cerrada.
Vía panamericana cerrada.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de ago, 2026

Este medio día, está cerrada parcialmente la vía panamericana entre Cali y Jamundí, a la altura del cementerio metropolitano del sur, por la presencia de un artefacto explosivo.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La comunidad reportó el hallazgo de varias barras de explosivos que aún no han sido identificadas.

Últimas noticias

Visita primera dama hospital Cali terremoto
Pacífico

Anuncian reconstrucción del hospital Carlos Holmes Trujillo por daños tras terremoto

Sin fecha de cierre, amplían registro de afectados por el terremoto en el Valle
Pacífico

Gobierno nacional amplía plazo para registrar a damnificados del terremoto en el Valle del Cauca

Estas barras están siendo analizadas por las autoridades para avanzar con su retiro y habilitar nuevamente el paso de vehículos.

Por ello, a esta hora está restringido el carril en el sentido de Cali a Jamundí.

El carril desde el sur ya está habilitado.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Una vez estas barras sean retiradas, se llevarán hacia la zona rural para realizar una detonación controlada.

Publicidad

En desarrollo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad