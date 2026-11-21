Cinco presuntos integrantes de las disidencias de las Farc fueron dados de baja durante un bombardeo de las Fuerzas Militares en zona rural de Mapiripán, en el departamento del Meta. El presidente Abelardo De La Espriella confirmó el resultado de la operación militar, denominada Ninfa, que se desarrolló durante la madrugada de este sábado 21 de noviembre contra la estructura 44 Antonio Ricaurte, perteneciente a las disidencias de alias Iván Mordisco.

A través de su cuenta de X, el mandatario informó que la acción fue ejecutada por las Fuerzas Militares en coordinación con la Policía Nacional y entregó un balance preliminar de cinco integrantes de esta organización armada muertos.

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De acuerdo con la información divulgada por el presidente, durante el operativo también fueron incautados cuatro armas largas, dos armas cortas, 12 proveedores y munición de diferentes calibres.

En el lugar, las autoridades encontraron además dos chalecos multipropósito, un equipo de campaña, un teléfono satelital, dos teléfonos celulares y dos embarcaciones.



¡CONTUNDENTE BOMBARDEO CONTRA EL NARCOTERRORISMO EN EL META!



En la madrugada de hoy, 21 de noviembre, nuestras Fuerzas Militares, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutaron la Operación NINFA, en zona rural de Mapiripán, Meta, contra la estructura narcoterrorista 44… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 21, 2026

La operación Ninfa estuvo dirigida contra la estructura 44 Antonio Ricaurte, señalada por el Gobierno de pertenecer a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco.

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El presidente aseguró que esta acción hace parte de la respuesta de su administración frente a las organizaciones armadas ilegales que operan en diferentes regiones del país.

En su pronunciamiento, De La Espriella reiteró que su Gobierno responderá a los ataques contra integrantes de la Fuerza Pública y la población civil, y felicitó a los uniformados que participaron en el operativo.

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Por ahora, las autoridades no han entregado detalles adicionales sobre las circunstancias del bombardeo ni sobre la identidad de las cinco personas dadas de baja.

