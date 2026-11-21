El Gobierno intensificó el llamado al ahorro de energía en Colombia ante el comportamiento del fenómeno de El Niño y la posibilidad de que las condiciones de sequía se prolonguen hasta mayo de 2027. La ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, informó que el nivel de los embalses llegó al 77,14 % con corte al 19 de noviembre, lo que representa una disminución de 1,93 puntos porcentuales en comparación con la semana anterior.

Durante su más reciente balance sobre el estado de la reserva energética del país, la funcionaria explicó que la reducción está relacionada con las menores lluvias y las altas temperaturas registradas durante los últimos días, factores que han disminuido los aportes de agua a los embalses y aumentado la demanda de electricidad.

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Según explicó, durante la última semana llegó a los embalses apenas el 40 % del agua que normalmente se espera para noviembre. Además, entre el 9 y el 15 de noviembre, casi todas las regiones del país registraron consumos de energía superiores a los previstos.

Aunque las plantas térmicas cumplieron sus metas de generación, de acuerdo con la ministra, ese aporte no fue suficiente para compensar el incremento en la demanda.



Uno de los principales puntos de preocupación del Gobierno está relacionado con la duración del fenómeno climático. Arboleda aseguró que los pronósticos actualizados de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y del IDEAM indican que El Niño continuará con una intensidad importante.

De acuerdo con ese escenario, diciembre de 2026 y enero de 2027 serían los meses más complejos, mientras que las lluvias podrían regresar hasta mayo del próximo año.

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Esto significa que las reservas actuales de los embalses deberán permitir atender las necesidades de generación eléctrica durante varios meses, en un periodo en el que se espera una menor disponibilidad de agua.

La Ministra de Minas, Nohemi Arboleda Arango lidera la respuesta frente al fenómeno de El Niño, mediante el fortalecimiento y la gestión del sistema energético, promueve el ahorro en todos los sectores y articula una estrategia con alcaldes, industria, comercio y ciudadanía para… pic.twitter.com/2WCSznDwrf — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) November 21, 2026

La ministra también advirtió que los efectos de El Niño no se limitan al sector energético, pues pueden afectar el abastecimiento de agua de los acueductos, las cosechas, los precios de los alimentos y aumentar el riesgo de incendios forestales.

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Ante este panorama, el Ministerio de Minas y Energía busca que el ahorro se convierta en una práctica permanente en los hogares, las empresas y las entidades territoriales.

La meta planteada por el Gobierno es promover reducciones de consumo de entre el 10 % y el 30 % mediante cambios en los hábitos de iluminación y utilización de equipos eléctricos.

La ministra destacó el comportamiento del departamento del Guaviare, que durante la última semana logró consumir menos energía de la esperada, y pidió que otras regiones sigan ese ejemplo.

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Entre las recomendaciones dirigidas a los alcaldes están utilizar luces LED en los alumbrados navideños, concentrar la iluminación en los sectores de mayor afluencia de visitantes, encenderla por horarios y apagarla a más tardar a la medianoche. También pidió revisar las instalaciones eléctricas para evitar desperdicios y posibles accidentes.

Para los establecimientos comerciales, hoteles y restaurantes, el llamado es a mantener las puertas cerradas cuando estén utilizando aire acondicionado, evitar los avisos y las vitrinas iluminadas durante el día y apagar las luces al terminar la jornada.

El fenómeno de El Niño. Foto: EFE.

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En el caso de las industrias, recomendó trasladar los procesos de mayor consumo energético fuera de la franja comprendida entre las seis y las nueve de la noche, además de revisar motores, equipos de refrigeración y posibles fugas de energía.

A los hogares les pidió aprovechar la luz natural, utilizar luces LED en las decoraciones navideñas y apagarlas cuando no sean necesarias, especialmente durante las horas de descanso.

Además, en medio de las medidas para enfrentar el fenómeno climático, la ministra también se refirió a las obligaciones financieras con las plantas térmicas, que cumplen un papel de respaldo para la generación de electricidad cuando disminuye la disponibilidad de agua.

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Según informó, el Gobierno ya pagó 600.000 millones de pesos correspondientes a la deuda de aire con estas empresas y realizó un nuevo giro de 300.000 millones de pesos durante esta semana, para un total de 900.000 millones.

