Minagricultura se reunirá con porcicultores de Santander tras protesta en Bucaramanga

Tras la jornada de protesta que realizaron este lunes 26 de octubre en Bucaramanga, los porcicultores y comercializadores de carne de cerdo de Santander lograron el compromiso del Ministerio de Agricultura de reunirse con el gremio el próximo sábado 31 de octubre, con el propósito de analizar la crisis que enfrenta el sector por la falta de una planta de sacrificio de porcinos en el departamento.

Los manifestantes insistieron en la necesidad de encontrar soluciones urgentes que permitan recuperar la capacidad de sacrificio legal en Santander y reducir los costos que deben asumir para trasladar los animales a otros departamentos. Según los productores, esta situación afecta la rentabilidad de sus negocios y pone en riesgo la continuidad de las granjas.

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La problemática se remonta a 2020, cuando dejó de funcionar la línea de sacrificio porcino de la planta de Vijagual. Desde entonces, los productores han tenido que buscar alternativas fuera del departamento, con mayores gastos de transporte y pérdidas económicas asociadas al desplazamiento de los animales.

De acuerdo con información entregada por el gremio, cerca de 750 familias vinculadas a la crianza y el levante de cerdos están afectadas por esta situación, además de los comercializadores y expendedores que dependen de esta cadena productiva.

Durante la jornada de protesta, los porcicultores pidieron la intervención del Gobierno nacional para avanzar en una alternativa que permita garantizar el sacrificio de los animales bajo las condiciones sanitarias y legales exigidas.

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Entre las propuestas que se han planteado está la construcción de una planta de carácter nacional en Girón. Según explicó Jorge Suárez, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Santander, la iniciativa privada cuenta con estudios, diseños, un lote y permisos, pero todavía necesita asegurar los recursos para financiar la obra.

La Gobernación señaló que adelanta gestiones ante el Gobierno nacional para buscar la cofinanciación del proyecto y que también contempla otras alternativas para atender las necesidades del sector. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido una fecha definitiva para el inicio de la construcción.

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Los productores esperan que la reunión con el Ministerio de Agricultura permita definir compromisos, mecanismos de financiación y una ruta de trabajo con plazos concretos, pues aseguran que las gestiones realizadas durante los últimos seis años no han resuelto el problema.

A la falta de infraestructura se suma la preocupación por las dificultades que podría enfrentar el sector a partir de noviembre, ante eventuales restricciones relacionadas con el reconocimiento gremial de los productores que no cuentan con una planta autorizada para el sacrificio porcino.

El encuentro del sábado 31 de octubre será clave para que el Gobierno nacional escuche las solicitudes del gremio y se avance en una solución que permita mantener la actividad porcícola en Santander, reducir las pérdidas económicas y darles garantías a quienes dependen de la producción y comercialización de carne de cerdo.

