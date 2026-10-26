Advierten riesgos de inundaciones y deslizamientos pese a llegada de El Niño en Santander

La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) hizo un llamado a las administraciones municipales, organismos de gestión del riesgo y comunidades para reforzar las medidas de prevención ante la segunda temporada de lluvias del año y la influencia del fenómeno de El Niño.

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A través de la Circular 007 del 19 de octubre de 2026, la entidad advirtió que, aunque se esperan precipitaciones inferiores a los promedios históricos en la región Andina, persiste el riesgo de inundaciones, crecientes súbitas, avenidas torrenciales y deslizamientos de tierra.

De acuerdo con los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre se registrarían lluvias por debajo de lo habitual. Para diciembre, la probabilidad de precipitaciones deficitarias supera el 70 %, mientras que las temperaturas máximas podrían aumentar entre 2 y 5 grados centígrados respecto a los valores normales.

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Jesús Evelio Sánchez Sánchez, coordinador del Grupo de Gestión del Riesgo de la Subdirección de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio de la Cdmb, explicó que las lluvias de octubre y noviembre deben aprovecharse para prepararse ante la reducción de las precipitaciones que se proyecta para los siguientes meses.

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“Vamos a tener una temporada de lluvias con menos precipitación de lo habitual. No obstante, la Corporación recomienda a la comunidad y a los municipios que, en esta franja de tiempo, nos preparemos y recolectemos esas aguas lluvias para la próxima temporada de menos lluvias, que va a ser entre diciembre y enero”, señaló el funcionario.

La CDMB recomendó a las alcaldías y a los consejos territoriales de gestión del riesgo actualizar los Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, las Estrategias Municipales para la Respuesta a Emergencias y los planes de contingencia, teniendo en cuenta tanto los posibles eventos de lluvias intensas como los efectos del déficit hídrico.

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Entre las medidas planteadas están la identificación de puntos críticos en zonas urbanas y rurales, la revisión de los sistemas de alerta temprana y el fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo y respuesta ante emergencias.

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La entidad también pidió especial vigilancia en las cuencas de los ríos Lebrija, de Oro, Suratá, Frío, Tona y Lato, además de varias quebradas de Floridablanca, Piedecuesta, Lebrija, Rionegro y El Playón, sectores que presentan antecedentes de inundaciones y eventos torrenciales.

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Aunque el fenómeno de El Niño está asociado con una disminución de las lluvias, la corporación recordó que pueden presentarse precipitaciones intensas en periodos cortos, capaces de generar crecientes súbitas y movimientos en masa, especialmente en áreas vulnerables.

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A estos riesgos se suman el posible desabastecimiento de agua, el incremento de las temperaturas y una mayor probabilidad de incendios de cobertura vegetal.

Frente al panorama climático, la autoridad ambiental pidió a los prestadores de servicios públicos verificar el estado de los sistemas de captación, las redes de distribución y las plantas de tratamiento, además de implementar acciones para reducir las pérdidas de agua y garantizar la continuidad del servicio.

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También recomendó evaluar alternativas para recolectar y almacenar aguas lluvias, establecer reservas e identificar fuentes alternativas de abastecimiento, siempre que su aprovechamiento cumpla con las condiciones técnicas y ambientales requeridas.

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“Es importante aprovechar las lluvias de octubre y noviembre para prepararnos para El Niño, que llega con mayor intensidad en diciembre, enero y febrero”, enfatizó Sánchez Sánchez.

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La Cdmb insistió, además, en la necesidad de proteger las fuentes hídricas, conservar la cobertura vegetal y evitar intervenciones que puedan afectar la disponibilidad del recurso durante la temporada seca.

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En materia de prevención de inundaciones, recordó la importancia de respetar las franjas de protección de ríos y quebradas, de acuerdo con la normativa ambiental aplicable, y evitar ocupaciones residenciales o cultivos en las áreas que deben permanecer libres para reducir la exposición de las comunidades.

Finalmente, la corporación invitó a los habitantes de su jurisdicción a consultar los boletines oficiales del Ideam reportar cambios inusuales en los niveles de ríos y quebradas, y alertar sobre señales de inestabilidad en las laderas o afectaciones en las vías.

