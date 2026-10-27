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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alcalde y concejal de Villanueva habrían ofrecido hasta $30 millones por votos para un empréstito

Alcalde y concejal de Villanueva habrían ofrecido hasta $30 millones por votos para un empréstito

José Luis Gómez Mancilla y Fredy Albeiro Pineda Vesga fueron enviados a un centro carcelario por presuntamente ofrecer sobornos a dos concejales a cambio de aprobar un crédito por $2.225 millones para obras viales.

Medida de aseguramiento al Alcalde de Villanueva, Santander, José Luis Gómez.
Medida de aseguramiento al Alcalde de Villanueva, Santander, José Luis Gómez.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

Un presunto ofrecimiento de dinero para comprar votos en el Concejo de Villanueva, Santander, tiene al alcalde del municipio, José Luis Gómez Mancilla, y al concejal Fredy Albeiro Pineda Vesga bajo medida de aseguramiento en centro carcelario. La Fiscalía los señala de intentar pagarles a dos cabildantes para conseguir la aprobación de un empréstito por $2.225 millones destinado a financiar obras de pavimentación de vías urbanas.

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Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el proyecto de crédito ya había sido presentado ante el Concejo municipal, pero en noviembre de 2025 solo obtuvo tres de los cinco votos necesarios para su aprobación y terminó archivado.

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Ante ese resultado, el mandatario y el concejal, quien había sido ponente de la iniciativa, presuntamente buscaron asegurar los apoyos que les faltaban para revivir la propuesta y conseguir que fuera aprobada.

La investigación señala que el 5 y el 16 de julio de 2026, el concejal Fredy Albeiro Pineda Vesga habría abordado a un concejal independiente en la plaza de mercado de Villanueva y le ofreció entre $25 millones y $30 millones a cambio de votar a favor del crédito.

Posteriormente, el 21 de julio, habría contactado en dos ocasiones a otro integrante del Concejo para invitarlo a una reunión en la que revisarían el proyecto y buscarían llegar a un acuerdo.

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De acuerdo con el ente acusador, el alcalde José Luis Gómez Mancilla también habría intervenido en los acercamientos. Presuntamente, citó a los dos concejales a reuniones los días 26 de julio y 5 de agosto, en las que explicó el propósito del empréstito.

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Durante esos encuentros, según la Fiscalía, el mandatario habría escrito en un papel la cifra del 2 %, en referencia a la proporción del valor total del crédito que recibirían los concejales si votaban favorablemente. El dinero, al parecer, sería entregado de manera inmediata si aceptaban la propuesta.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó a los dos funcionarios ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de cohecho propio y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.

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Ninguno de los dos aceptó los cargos. Sin embargo, el juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. La investigación busca establecer las circunstancias en las que se habrían producido los ofrecimientos de dinero para obtener los votos necesarios para aprobar el crédito municipal.

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