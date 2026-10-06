¿Caerá granizo hoy otra vez en Bogotá? Ideam prevé nuevas lluvias tras fuerte tormenta eléctrica

Tras los intensos aguaceros con granizo registrados en Bogotá, Medellín y Santander, la subdirectora de Meteorología del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la coronel Carolina Rueda, explicó en diálogo con Mañanas Blu las razones meteorológicas de estos eventos atípicos en medio del fenómeno de El Niño.

Según la funcionaria, la clave del evento radica en comprender las distintas escalas de tiempo atmosféricas. “El fenómeno de El Niño es un fenómeno de variabilidad climática que este que viene con una condición de muy fuerte va a alcanzar por lo menos 12 a 14 meses de duración... Lo que pasó el día de ayer fue un fenómeno de alta intensidad, de corta duración”. Rueda detalló que las temperaturas en la capital alcanzaron los 24 ºC durante la mañana. Posteriormente, “ingresó una masa húmeda y la interacción entre las dos generó de forma inestable o violenta la tormenta”.

Impresionante granizada a esta hora en varios sectores de #Bogotá Así luce la avenida Boyacá a la altura del cruce con la Av El Dorado. @CityNoticiasTv @gallegomauricio @UltimaHoraBLU @ricarospina pic.twitter.com/vgPoeIo14c — Jhon Fredy Franco Giraldo (@JhonCaldas) October 5, 2026

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GRANIZADA EN BOGOTÁ

🇨🇴⛈️

Fuerte granizada cubrió de blanco a Bogotá, Colombia



Suspenden vuelos en aeropuerto El Dorado, reportan caída de árboles y afectaciones de tránsito

Octubre 5 de 2026

Vía @JhonDoeColombia pic.twitter.com/wyzBU042hd — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) October 6, 2026

Este choque térmico dejó un saldo de 264 descargas eléctricas captadas por satélite en Bogotá y un total de 1.973 rayos en la Sabana de Bogotá, concentrados principalmente en Pacho, Subachoque y La Peña entre las 4:00 p.m. y las 6:00 p.m.



El Niño no elimina por completo las precipitaciones

Ante las inquietudes ciudadanas sobre cómo ocurren granizadas en medio de alertas por sequía, la coronel enfatizó la dinámica real del clima estacional. “Insistimos desde el Ideam que El Niño no elimina las lluvias, lo que hace es que el valor final de las lluvias esperadas pues va a estar muy por debajo de lo esperado”.

Asimismo, aclaró que estos episodios son habituales durante octubre y noviembre en la región Andina y el altiplano cundiboyacense, donde históricamente se han presentado emergencias e inundaciones por granizo.

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El Ideam proyecta que las temporadas de lluvias regulares continuarán de forma dispersa hasta el 30 de noviembre en las regiones Andina, Caribe y Pacífica.

Posteriormente, en diciembre comenzará la temporada seca tradicional, la cual estará “reforzada obviamente con el fenómeno del niño”, acentuando la sequía hacia el primer trimestre.

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Pronóstico para Bogotá y recomendación de prevención

Al evaluar si volverá a llover con fuerza en Bogotá, la subdirectora del Ideam confirmó que persisten las probabilidades de precipitación para las próximas horas. “El pronóstico de hoy para la capital del país nos indica que podemos tener unas lluvias entre moderadas y fuertes hacia el sector occidental y el sector noroccidental de la capital del país”.

Las localidades con mayor probabilidad de lluvia son Engativá y Fontibón. Aunque se proyectan tormentas eléctricas, la experta aclaró que no se prevé la misma violencia de la jornada previa, debido a que “la atmósfera se va regulando de alguna manera”. No obstante, la recomendación final del Ideam para los habitantes de Bogotá, Medellín y el norte del Chocó fue preventiva: llevar paraguas al salir de casa.

Escuche aquí la entrevista: