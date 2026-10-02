Inversiones y menos robo de energía, las apuestas de Air-e para enfrentar el fenómeno de El Niño

Poco a poco se van conociendo más detalles de la cumbre regional convocada por el presidente de la República, Abelardo De la Espriella para combatir al fenómeno de El Niño, donde no solo hubo líderes del sector energético, sino también gobernadores y alcaldes del Caribe. Uno de los encargados de entregar su ruta de contingencia fue el agente especial de Air-e Intervenida, Ramiro Castilla Andrade.

En su discurso, Castilla sostuvo que se trabajan tres ejes estratégicos para asegurar el suministro eléctrico en la región. Inicialmente hay un fortalecimiento de la infraestructura eléctrica. En los últimos 20 días, la compañía ha ejecutado inversiones superiores a los 7.300 millones de pesos para beneficiar a cerca de 23.000 usuarios, priorizando a Barranquilla, Galapa y Riohacha.

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A esto se suma una inversión adicional de más de 11.000 millones de pesos destinada a la reposición de 1.500 transformadores de distribución en Atlántico, Magdalena y La Guajira, respondiendo así al incremento en la demanda de energía que exige un mayor esfuerzo operativo en el sistema.

También, especificó el agente, se intensificaron los operativos contra el hurto de energía, de los que se necesita agilizar los procesos judiciales correspondientes.



“Se presentó un balance de denuncias, capturas y cierres de establecimientos”, especifica la empresa en un comunicado.

Finalmente, Air-e tiene en marcha programas pedagógicos como Ennova, en los que agrupa a más de 120 instituciones educativas para concientizar a las comunidades e incidir de manera positiva en la moderación del consumo.

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“Adicionalmente, con el respaldo del Gobierno nacional a través del Fenoge, se trabaja para facilitar el recambio de neveras antiguas por equipos de mayor eficiencia energética, una medida que contribuye al ahorro de energía en los hogares y adquiere especial relevancia ante el incremento de las temperaturas y la mayor demanda asociada al fenómeno de El Niño”, agregaron.

El agente especial concluyó destacando la postura del Gobierno Nacional sobre la responsabilidad compartida en la sostenibilidad del sistema, instando a los mandatarios locales y departamentales a asumir sus compromisos institucionales, empezando por la puntualidad en el pago del servicio eléctrico.