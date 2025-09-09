Robo de energía deja 80 personas capturadas este año en Atlántico, Magdalena y La Guajira

Los robos de energía por parte de quienes realizan conexiones y otras prácticas fraudulentas, para gozar del servicio sin pagar lo que se debe por el consumo, ya están teniendo sus merecidas sanciones judiciales, a tal punto que 80 personas fueron capturadas por estos hurtos durante el primer semestre de 2025.

Las capturas se produjeron en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira y, según las cifras entregadas por Diana Pernett, jefe de la oficina de Asuntos Jurídicos y Contractuales de Air-e Intervenida, a estas detenciones se suman cuatro condenas ejemplarizantes por hurto de energía, como resultado de los operativos que realiza la empresa de servicios públicos, la Policía y Fiscalía General de la Nación.

"De igual modo, continuamos realizando operativos para identificar los usuarios residenciales y los establecimientos comerciales e industriales que se conectan de manera irregular a nuestras redes eléctricas", advirtió Pernett.

"Recordamos a todos nuestros usuarios que estas conductas delictivas no solo generan pérdidas para la compañía, sino que también afectan a la comunidad y afecta la confiabilidad en la prestación del servicio de energía eléctrica", agregó.

Desde la entrada en operaciones de la empresa Air-e Intervenida, se han interpuesto 422 denuncias penales por el delito de defraudación de fluidos y 280 denuncias por el delito de hurto contra la infraestructura eléctrica.

La comisión del delito de defraudación de fluidos o robo de energía acarrea penas de hasta seis años de prisión y multas que podrían alcanzar los 150 salarios mínimos legales vigentes (SMLV).