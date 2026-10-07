Familias afectadas por el terremoto tendrán alivios en sus recibos de agua, alcantarillado y aseo

Tras casi tres meses después del terremoto que afectó cinco departamentos de Colombia, el Gobierno nacional anunció nuevos alivios para las familias de estratos 1, 2 y 3 que hayan resultado afectadas por esta emergencia y que tengan dificultades para asumir el pago de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y aseo.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 1493 del 6 de octubre de 2026, expedido en el marco de las acciones de recuperación para las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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Según el Ministerio de Vivienda, los hogares de estratos 1, 2 y 3 que normalmente reciben subsidios podrán acceder a un subsidio adicional para el pago de estos servicios por hasta seis facturas mensuales o tres facturas bimestrales.

El beneficio no será automático para todos los hogares de esos estratos. Desde la entidad señalan que ella será la encargada de definir las zonas que podrán acceder a la medida, así como el porcentaje del subsidio y el periodo durante el cual se aplicará.



El decreto también contempla una medida para las familias cuya vivienda haya quedado destruida, demolida o inhabitable y, por esa razón, no pueda recibir alguno de los servicios.

En esos casos, los hogares no tendrán que pagar por un servicio que no están recibiendo mientras permanezca esa situación.

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Además, el Gobierno podrá apoyar la reparación o reconstrucción de las conexiones de agua y alcantarillado que hayan resultado afectadas por el desastre, con el objetivo de facilitar la recuperación del acceso a estos servicios durante el proceso de reconstrucción de las viviendas.