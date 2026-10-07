En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fondo Milagro
Fomag
Lionel Messi
Selección Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Familias afectadas por el terremoto tendrán alivios en sus recibos de agua, alcantarillado y aseo

Familias afectadas por el terremoto tendrán alivios en sus recibos de agua, alcantarillado y aseo

Las medidas están dirigidas a hogares de estratos 1, 2 y 3. El beneficio podrá aplicarse hasta por seis meses y también contempla la reparación de conexiones dañadas.

Conjunto residencial Refugio Campestre, afectado por el terremoto en Cali.
Conjunto residencial Refugio Campestre, afectado por el terremoto en Cali.
Foto suministrada por la comunidad.
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

Tras casi tres meses después del terremoto que afectó cinco departamentos de Colombia, el Gobierno nacional anunció nuevos alivios para las familias de estratos 1, 2 y 3 que hayan resultado afectadas por esta emergencia y que tengan dificultades para asumir el pago de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y aseo.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La medida quedó establecida mediante el Decreto 1493 del 6 de octubre de 2026, expedido en el marco de las acciones de recuperación para las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Últimas noticias

Miguel Uribe Londoño rechaza declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre muerte de Miguel Uribe Turbay
Nación

"Los que mataron a Miguel son amigos de Gustavo Petro": Miguel Uribe Londoño

Logo de la Jurisdicción Especial para la Paz
Nación

Tribunal Superior Militar pide pruebas a magistrada de la JEP tras señalamientos de “encubrimiento”

Publicidad

Según el Ministerio de Vivienda, los hogares de estratos 1, 2 y 3 que normalmente reciben subsidios podrán acceder a un subsidio adicional para el pago de estos servicios por hasta seis facturas mensuales o tres facturas bimestrales.

El beneficio no será automático para todos los hogares de esos estratos. Desde la entidad señalan que ella será la encargada de definir las zonas que podrán acceder a la medida, así como el porcentaje del subsidio y el periodo durante el cual se aplicará.

El decreto también contempla una medida para las familias cuya vivienda haya quedado destruida, demolida o inhabitable y, por esa razón, no pueda recibir alguno de los servicios.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

En esos casos, los hogares no tendrán que pagar por un servicio que no están recibiendo mientras permanezca esa situación.

Publicidad

Además, el Gobierno podrá apoyar la reparación o reconstrucción de las conexiones de agua y alcantarillado que hayan resultado afectadas por el desastre, con el objetivo de facilitar la recuperación del acceso a estos servicios durante el proceso de reconstrucción de las viviendas.

Relacionados

Ministerio de Vivienda

Publicidad

Publicidad

Publicidad