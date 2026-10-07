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Blu Radio  / Nación  / "Los que mataron a Miguel son amigos de Gustavo Petro": Miguel Uribe Londoño

"Los que mataron a Miguel son amigos de Gustavo Petro": Miguel Uribe Londoño

El padre del excandidato presidencial también afirmó que el Gobierno Petro escondió información sobre el magnicidio de su hijo.

Miguel Uribe Londoño habla del expresidente Gustavo Petro sobre muerte de Miguel Uribe Turbay
Miguel Uribe Londoño habla del expresidente Gustavo Petro sobre muerte de Miguel Uribe Turbay
Fotos: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, volvió a señalar al expresidente Gustavo Petro por el asesinato de su hijo y aseguró que, a su juicio, el exmandatario habría tenido un papel como instigador del crimen.

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En entrevista con Recap Blu, el ahora embajador de Colombia ante el Reino Unido sostuvo que Petro debería ser investigado por sus declaraciones y publicaciones previas al atentado.

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Uribe Londoño afirmó que durante un periodo prolongado Petro habría realizado señalamientos contra su hijo y otros sectores de la oposición. También sostuvo que, desde su perspectiva, el entonces presidente habría tenido motivos para querer apartar políticamente a Miguel Uribe Turbay, a quien describió como uno de los principales líderes de la oposición.

“Lo asocio porque lo instigó. Él fue el instigador del crimen”, aseguró durante la entrevista.

Denuncia contra el expresidente

El padre del político asesinado aseguró además que presentó una denuncia contra Petro ante la Comisión de Acusación por un presunto hostigamiento al crimen.

"Yo le puse una denuncia, una denuncia por hostigamiento en la Comisión de Acusaciones, pero eso no llega a ninguna parte porque aquí no hay justicia. El presidente de Colombia está por encima de la ley", agregó.

Miguel Uribe Londoño y su hijo Miguel Uribe Turbay
Foto: Miguel Uribe Turbay

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Al ser consultado sobre su afirmación de que Gustavo Petro conocería quién estuvo detrás del asesinato, Uribe Londoño respondió que basa esa acusación en lo que considera fueron actuaciones del entonces mandatario después del atentado y en sus publicaciones en redes sociales.

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“Porque los que mataron a Miguel son amigos de Gustavo Petro”, manifestó, aunque aclaró que no cuenta con los nombres de todos los supuestos involucrados que, según él, estarían por encima de la estructura criminal señalada hasta ahora.

¿Orden desde Bogotá?

Frente a la investigación conocida públicamente, Uribe Londoño cuestionó que la orden del asesinato proviniera directamente de la Segunda Marquetalia. Según su versión, la instrucción habría venido desde Bogotá y posteriormente habría sido transmitida a esa organización, a la que atribuyó la coordinación de parte de la operación. También mencionó a alias 'Iván Márquez' y al fallecido 'Zarco Aldinever', aunque reconoció que las autoridades continúan avanzando en la identificación de otros posibles responsables.

Pese a sus cuestionamientos, el padre de Miguel Uribe Turbay aseguró estar satisfecho con algunos avances de la Fiscalía, aunque considera que todavía faltan por establecer responsabilidades de personas que estarían por encima de la estructura criminal ya identificada.

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“La Fiscalía sabe que tiene más nombres de personas que participaron que están más arriba de la Segunda Marquetalia”, afirmó.

Finalmente, Uribe Londoño destacó el compromiso expresado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella para esclarecer completamente el asesinato y encontrar a todos los responsables.

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