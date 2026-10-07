Miguel Uribe Londoño calificó el asesinato de su hijo como un "crimen de Estado"

En su intervención, Miguel Uribe Londoño calificó el asesinato del exsenador Miguel Uribe Turbay como un “crimen de Estado”.

Según Uribe Londoño, su hijo representaba un obstáculo para los “planes” del entonces Gobierno debido a las denuncias que hacía desde la oposición.

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"Miguel Uribe era un estorbo muy grande para los planes de Petro y sus secuaces. Los criminales eran sus socios y pensaron que a ellos les convenía su asesinato, porque silenciarían la voz que les denunciaba y así podrían continuar con sus fechorías", afirmó.

En ese sentido, afirmó que el exmandatario habría instigado el crimen. También sostuvo que Petro habría intentado desviar las investigaciones relacionadas con la muerte.



Foto: Tomada de X: @MiguelUribeT.

“Por eso Petro instigó el asesinato de Miguel. Petro sabía que sus amigos habían decidido matar a Miguel Uribe Turbay. Petro sabe quién lo mató y siempre ha tratado de desviar la investigación para probar quién dio la orden. Petro le negó la protección. Fue un crimen de Estado cometido por personas que actuaron con el respaldo, la tolerancia y la complicidad del poder público, violando los derechos humanos y el derecho internacional”, manifestó Uribe Londoño.

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Durante su discurso, Uribe Londoño también recordó el papel político que desempeñó su hijo como opositor al Gobierno de Petro.

“Miguel era el principal líder de la oposición a los crímenes y a la gran corrupción del gobierno de Petro. Su integridad le obligaba a contarle a los colombianos sus atrocidades. Miguel no escondía el debate difícil, lo ponía sobre la mesa”, expresó.

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Finalmente, dedicó parte de su intervención a destacar el legado personal y político de su hijo, a quien describió como un líder valiente que defendía sus principios y valores.

“Fue un líder valiente. Veía lo que otros no querían ver, decía lo que otros no se atrevían a decir y hacía lo que otros no querían hacer. En vez de buscar consenso para actuar, Miguel, cómo líder valiente, actuaba para crear consenso”, recordó.