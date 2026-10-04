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Entregarán vivienda 144 familias en zonas rurales de Norte de Santander y legalizarán 1.100 barrios

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, entregó también el Parque Recreodeportivo Refugio Verde, en Cúcuta, que beneficiará a 2.650 hogares.

Entregarán vivienda a 144 familias en Norte Santander.
Entregarán vivienda a 144 familias en Norte Santander. Foto MinVivienda.
Por: Juanita Troncoso
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Actualizado: 4 de oct, 2026

Un total de 144 familias de cuatro municipios y dos resguardos indígenas de Norte de Santander tendrán acceso a nuevas viviendas rurales, luego del anuncio realizado por el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, durante su visita al departamento del Norte de Santander.

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Las soluciones habitacionales estarán dirigidas a familias de Convención, El Tarra, Sardinata y Tibú, además de los resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra. Según el Ministerio, entre los beneficiarios hay familias que fueron desplazadas por el conflicto armado.

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El proyecto contempla una inversión superior a $18.448 millones, de los cuales $15.373 millones corresponden a aportes de Fonvivienda y el monto restante será aportado por el departamento.

Durante la jornada también se entregó en Cúcuta el Parque Recreodeportivo Refugio Verde, un espacio de 1.200 metros cuadrados que beneficiará a cerca de 2.650 hogares. El lugar, que anteriormente era un lote abandonado, ahora cuenta con senderos, zonas verdes, juegos infantiles, gimnasio biosaludable y espacios para la recreación y el encuentro de la comunidad.

Otro de los anuncios estuvo relacionado con la legalización de barrios en Cúcuta. En el asentamiento Divina Pastora, 510 familias avanzarán en este proceso, mientras que los sectores 13 de Mayo y Juan Pablo II también iniciarán trámites de legalización urbanística.

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En total, 1.185 hogares se beneficiarán de estos procesos, que buscan facilitar posteriormente el acceso a titulación, escrituración e inversiones en infraestructura, vías y espacios públicos.

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A esto se suman 297 mejoramientos de vivienda en el marco del programa Mejora tu Casa, Mejora tu Vida. De ese total, 71 ya fueron terminados y 21 se encuentran actualmente en ejecución.

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