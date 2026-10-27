Fuga Flávio Bolsonaro: Recap Blu, programa del 27 de octubre de 2026

Actualizado: 27 de oct, 2026
Estos fueron los temas tratados y analizados en Recap Blu:
- El exembajador Guillermo Rivera analizó la situación judicial de Flávio Bolsonaro y las implicaciones tras su fuga de la justicia brasileña.
- Flávio Bolsonaro huyó de Brasil y Estados Unidos lo recibió. Esto, ante la investigación por presunto lavado de dinero.
- La JEP le revocó libertad condicionada de alias ‘Yako’, investigado por magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
- La Fiscalía firmó 10 preacuerdos con el grupo “PPP”, señalado de vandalismo y hechos violentos en Bogotá.
- Video muestra a supuesto habitante de calle abandonando los explosivos antes de atentado en Cúcuta. El principal sospechoso de este ataque es el ELN con alias 'David'.
- La Cancillería firmó un contrato con Thomas Greg & Sons para expedir pasaportes durante la urgencia manifiesta.