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Fuga Flávio Bolsonaro: Recap Blu, programa del 27 de octubre de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Blu Radio referencia - Micrófono de Blu Radio - Cabina de Blu Radio
Blu Radio referencia
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

Estos fueron los temas tratados y analizados en Recap Blu:

  • El exembajador Guillermo Rivera analizó la situación judicial de Flávio Bolsonaro y las implicaciones tras su fuga de la justicia brasileña.
  • Flávio Bolsonaro huyó de Brasil y Estados Unidos lo recibió. Esto, ante la investigación por presunto lavado de dinero.
  • La JEP le revocó libertad condicionada de alias ‘Yako’, investigado por magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
  • La Fiscalía firmó 10 preacuerdos con el grupo “PPP”, señalado de vandalismo y hechos violentos en Bogotá.
  • Video muestra a supuesto habitante de calle abandonando los explosivos antes de atentado en Cúcuta. El principal sospechoso de este ataque es el ELN con alias 'David'.
  • La Cancillería firmó un contrato con Thomas Greg & Sons para expedir pasaportes durante la urgencia manifiesta.

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