Policía encontró 3 menores de edad consumiendo sustancias con adultos en hotel de Medellín

Durante operativos de inspección, vigilancia y control realizados por el Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia de la Policía Metropolitana en hoteles del sector de La Candelaria, fueron hallados tres adolescentes provenientes de Bogotá quienes fueron encontrados por las autoridades consumiendo sustancias psicoactivas junto a tres adultos en la habitación de un hotel.

El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, destacó que el operativo permitió establecer el paradero de los menores de edad y su posterior puesta a disposición de las autoridades.

"Nuestro grupo de Infancia y Adolescencia hizo el rescate de tres adolescentes, uno de 14 años y dos de 16 años, quienes han llegado procedentes de la capital de la República, de la ciudad de Bogotá, sin la compañía de su representante legal", mencionó el uniformado.

Los menores llegaron a Medellín el pasado lunes 29 de junio y de acuerdo con las verificaciones de las autoridades, viajaron con el argumento de hacer turismo en la ciudad junto a tres jóvenes de 20 años.



En un operativo en hoteles de Medellín, la Policía encontró a tres menores de edad, oriundos de Bogotá, consumiendo sustancias con adultos. Los adolescentes viajaron sin autorización de sus padres con el argumento de hacer turismo en la capital de Antioquia. #VocesySonidos pic.twitter.com/EIfsgVHtpv — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) July 1, 2026

Tras el hallazgo, las autoridades activaron la ruta de restablecimiento de derechos y trasladaron a los adolescentes a una Comisaría de Familia y posteriormente a la Unidad de Permanencia en Justicia, donde quedaron bajo protección mientras se adelanta la ubicación de sus familiares.

Como resultado de las irregularidades detectadas, la Policía impuso al hotel una suspensión temporal de su actividad económica por diez días. Asimismo, los tres adultos que se encontraban con los menores fueron objeto de medidas correctivas.