Faltan $8.000 millones para terminar puente en Santander; hay 2.000 familias incomunicadas

Alrededor de 2.000 familias del corregimiento Laguna de Ortices y de las veredas Caracol, La Ramada, Pablo Sexto y El Ciral, en jurisdicción de San Andrés, Santander, enfrentan dificultades de movilidad por los problemas que afectan la construcción del puente El Congreso. Ante la falta de un paso habilitado, los habitantes deben utilizar una tarabita para atravesar el río y desplazarse hacia otros sectores.

El costo del paso es de $2.000 por persona y de $5.000 cuando se cruza con motocicleta, un gasto adicional para quienes necesitan movilizarse diariamente. La situación también obliga a los habitantes a buscar rutas alternas que implican recorridos más largos, mayores costos de transporte y dificultades para realizar sus actividades cotidianas.

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Una de las alternativas es la vía que conduce al municipio de Molagavita, pero el recorrido puede tardar hasta cinco horas adicionales. También existe el paso por el sector de Petaquero, aunque esta ruta es distante y, según la información entregada por la comunidad, tendrá un cierre a partir del 15 de noviembre por obras de placa huellas, lo que podría reducir aún más las opciones de movilidad para estas comunidades.

Mientras las familias deben recurrir a estas alternativas, la construcción del puente El Congreso enfrenta problemas técnicos por la socavación que el agua está provocando en las bases de la estructura.



El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, se reunió con el contratista y funcionarios departamentales para revisar las condiciones del terreno y establecer medidas que permitan contener el avance del agua y evitar mayores daños.

“Tenemos un problema de aguas que están socavando la base del puente que se está construyendo”, advirtió el mandatario, quien explicó que se requiere una solución definitiva cuyo costo se estima entre $5.000 y $8.000 millones, recursos que actualmente no tiene disponibles la Gobernación.

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Ante esta situación, el departamento solicitará apoyo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para financiar la intervención. Entretanto, anunció el envío de una máquina de oruga y un vibrocompactador para construir una barrera que ayude a contener el agua, reducir la socavación y permitir la continuidad de los trabajos.

Los retrasos en la construcción del puente El Congreso, en San Andrés, llevaron al gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, a solicitar apoyo de la UNGRD para buscar una solución y destrabar la obra, que completa varios meses de demora #MañanasBlu pic.twitter.com/vPTmGtg1Lo — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 28, 2026

A los problemas en las bases del puente se suma el deterioro de la vía de acceso, donde las lluvias recientes provocaron grietas. El alcalde de San Andrés, Fredy Ramírez Ortiz, aseguró que la administración municipal está utilizando maquinaria y volquetas, además de transportar material desde la laguna de Ortices, para mejorar las condiciones del corredor.

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Sin embargo, manifestó su preocupación por que una grúa instalada por el contratista está atravesada en el acceso e impide el ingreso de la maquinaria y del material que el municipio necesita para adelantar las intervenciones.

“De parte de la administración estamos aportando con estos trabajos para que ellos no paralicen o no suspendan la obra, pero ahora de parte de ellos no nos dejan ingresar el material para mejorar este sitio”, señaló Ramírez.

El alcalde pidió la intervención de la Gobernación, la supervisión del contrato, los organismos de control y el Gobierno Nacional para superar los inconvenientes y garantizar que el proyecto avance.