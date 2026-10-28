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Minambiente reconoce al Cañón de la Hondura, en Santander, como área de conservación

La reserva natural, de aproximadamente 294 hectáreas, recibió la aprobación de Minambiente. El reconocimiento se suma a su registro como Reserva Natural de la Sociedad Civil ante Parques Naturales.

FOTO CA{ON DE LA HONDURA- GAMBITA- SANTANDER-FUNDACIÓN MONTECITO.png
FOTO: Cañón de las Honduras en Gambita, Santander - suministrada por Fundación Montecito
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

El Cañón de la Hondura, ubicado en el municipio de Gámbita, Santander, obtuvo la aprobación del Ministerio de Ambiente para su registro como Otras Medidas Efectivas de Conservación basadas en áreas (OMEC), un reconocimiento que fortalece la protección de este ecosistema de los Andes orientales colombianos.

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La confirmación fue recibida por la Fundación Montecito, organización que administra y protege esta reserva natural. Con esta decisión, el sector del cañón bajo su manejo suma una nueva figura de reconocimiento para la conservación ambiental, que se complementa con su registro como Reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC) ante Parques Nacionales Naturales.

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La reserva comprende aproximadamente 294 hectáreas en el cañón del río Huertas, afluente de la cuenca del río Suárez. Este paisaje natural se extiende desde una altitud cercana a los 1.850 metros sobre el nivel del mar, en el nivel del río, hasta los 2.300 metros.

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De acuerdo con la información divulgada por la organización, la aprobación como OMEC corresponde al costado izquierdo del cañón, mientras que el costado derecho cuenta con el registro previo como Reserva Natural de la Sociedad Civil ante Parques Nacionales Naturales.

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El reconocimiento permite que el área protegida sea reportada en la base de datos internacional Protected Planet, una plataforma global que reúne información sobre áreas protegidas y otras medidas de conservación.

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La incorporación de esta figura de conservación destaca el papel de las iniciativas privadas y comunitarias en la protección de los ecosistemas y la biodiversidad del departamento.

"Este reconocimiento permite visibilizar iniciativas que llevan años protegiendo nuestra biodiversidad. Y hay un dato importante: el 85 % de las nuevas OMEC corresponde a iniciativas privadas, el 11 % a mixtas y el 4 % a públicas, reflejando las diferentes formas de contribuir a la conservación del país", dijo el viceministro Gustavo Guerrero.

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La Fundación Montecito continuará con el manejo y la protección de este territorio, considerado un referente natural de Gámbita y de la cuenca del río Suárez.

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El reconocimiento ambiental también representa una oportunidad para visibilizar la importancia de conservar los paisajes naturales de Santander y fortalecer las estrategias de protección de sus recursos hídricos y ecosistemas.

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