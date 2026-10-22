Personero de El Tambo denuncia demora de tres días para atender alerta por explosivos

El personero de El Tambo, Cauca, Luis Fernando Vergara, denunció demoras en la atención de una alerta por la presencia de artefactos explosivos en una vía de acceso a la cabecera municipal. Según explicó en entrevista con Mañanas Blu, de Blu Radio, transcurrieron cerca de tres días y medio antes de que se concretara la destrucción de los elementos.

El funcionario indicó que la situación generó preocupación entre los habitantes, debido al riesgo que representaban los explosivos. Finalmente, el 21 de octubre, técnicos antiexplosivos de la Policía, con acompañamiento del Ejército, intervinieron el lugar y encontraron seis cilindros.

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Personero de El Tambo cuestionó la demora en la atención

Vergara explicó que, tras conocer la posible presencia de explosivos, la Personería informó oportunamente a las autoridades competentes y adelantó las gestiones correspondientes para solicitar su intervención.

Sin embargo, aseguró que la respuesta no llegó con la rapidez esperada. De acuerdo con su testimonio, el Ejército manifestó que debía priorizar otras situaciones en la vía Panamericana, donde también existían sospechas sobre la presencia de artefactos explosivos.

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«Mientras se atendía esa situación, nuestro municipio quedó a la espera de una respuesta», señaló el personero, al explicar las circunstancias que precedieron a la intervención de la fuerza pública.

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Comunidad desenterró cilindros para alertar sobre el peligro

El caso comenzó a conocerse el 18 de octubre, cuando uno de los artefactos quedó expuesto de manera accidental. Según Vergara, el cilindro estaba cubierto con guaduas que cedieron y dejaron al descubierto el elemento.

Tras el hallazgo, la comunidad informó a la Personería, que reportó la situación a la Policía y al Ejército. No obstante, ante la falta de una respuesta efectiva durante los días siguientes, algunos habitantes decidieron intervenir directamente.

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El 20 de octubre, residentes de un asentamiento cercano desenterraron los elementos y encontraron tres cilindros, que posteriormente ubicaron en el centro de la vía para llamar la atención de las autoridades sobre el riesgo.

El personero reconoció que esta acción representó un peligro considerable para la población. «Fue una manera muy riesgosa de llamar la atención, por supuesto, pero eso fue lo que sucedió», manifestó durante la entrevista con Blu Radio.

Hallazgo de seis cilindros y riesgo de una tragedia

La intervención de los técnicos antiexplosivos permitió establecer que no eran tres, sino seis los cilindros instalados en el sector. La operación se realizó el 21 de octubre, con participación de la Policía y acompañamiento del Ejército.

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Vergara advirtió que la manipulación de estos elementos por parte de civiles pudo tener consecuencias graves. Según relató, uno de los cables conectados al detonador fue desactivado, circunstancia que habría contribuido a evitar una posible explosión en cadena.

Desactivación de cilindros con explosivos en Cauca. Foto: Ejército Nacional.

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«La maniobra realizada por la comunidad fue muy peligrosa y pudo haber provocado una tragedia», afirmó el funcionario, quien insistió en la gravedad de lo ocurrido.

Cierre vial afectó la movilidad en El Tambo

La presencia de los artefactos obligó a cerrar la vía mientras se adelantaban las labores de seguridad. Como consecuencia, durante aproximadamente tres días no fue posible transitar con normalidad por este corredor y los habitantes tuvieron que recurrir a rutas alternas.

Tras la intervención de los equipos especializados y la destrucción de los explosivos, la situación en la cabecera municipal se normalizó. El personero aseguró que el municipio recuperó la tranquilidad, aunque el episodio dejó en evidencia los riesgos que enfrentó la comunidad mientras esperaba la atención de las autoridades.