Alerta en Suárez, Cauca, por activación de artefacto explosivo en la vía al corregimiento Betulia

Momentos de tensión se registraron en el municipio de Suárez, Cauca, tras la activación de un artefacto explosivo en la vía que comunica la cabecera municipal con el corregimiento de Betulia. El hecho se registró a la altura de la vereda Playa Rica, según confirmó la Administración Municipal a través de un comunicado.

De acuerdo con el reporte entregado por la Alcaldía, hasta el momento no se tiene información sobre personas lesionadas o víctimas como consecuencia de esta situación. Sin embargo, se emitieron recomendaciones de seguridad para quienes necesitan movilizarse por este corredor vial.

Hay alerta en Suárez, Cauca, por la activación de un artefacto explosivo en plena vía hacia el corregimiento de Betulia. La detonación se registró en la vereda Playa Rica.



Las autoridades hicieron un llamado a los conductores y peatones para que se mantengan alejados de la zona… pic.twitter.com/KugJDxAxhN — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 8, 2026

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"Desde la Administración Municipal hacemos un llamado al respeto por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), a la protección de la población civil y a que se preserve la vida y la integridad de las comunidades", dice el comunicado.

Las autoridades pidieron a conductores, motociclistas y peatones transitar con máxima precaución, evitar acercarse a elementos sospechosos y abstenerse de manipular cualquier objeto que pueda representar un riesgo. Asimismo, solicitaron mantener distancia mientras los organismos competentes adelantan las labores de inspección y verificación del sector.



Por ultimo, el alcalde de Suárez, César Lizardo Cerón Galindo, hizo un llamado a la ciudadanía para acatar las recomendaciones de seguridad y mantenerse informada a través de los canales oficiales, mientras se conoce el resultado de las verificaciones.