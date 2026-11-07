Frustran falso allanamiento en el sur de Cali: un capturado y arsenal incautado

Un operativo de la Policía Nacional permitió frustrar un presunto falso allanamiento que sería cometido por un grupo delincuencial en el sur de Cali. Durante el procedimiento fue capturado un hombre, se incautó un arsenal de armas y material logístico, y se recuperó un vehículo que había sido reportado como hurtado.

El procedimiento se inició en el barrio El Refugio, donde uniformados que adelantaban labores de patrullaje y control detectaron un vehículo sospechoso. Cuando los policías intentaron detenerlo para verificar sus antecedentes, sus ocupantes emprendieron la huida, lo que obligó a activar un plan candado.

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"Gracias a labores de patrullaje y control en el barrio El Refugio de Cali, la Policía Nacional detectó un vehículo sospechoso que emprendió la huida, por lo que fue activado un plan candado que culminó en el barrio Lourdes. En la rápida acción policial se capturó en flagrancia a una persona y se inmovilizó una camioneta", dijo el coronel Carlos Latorre, Comandante Operativo Policía Metropolitana de Cali.

En medio de la persecución, los sospechosos se movilizaron en contravía por la carrera 70, afectaron otros vehículos y terminaron chocando contra un muro en el barrio Lourdes. Tras el accidente, las autoridades realizaron la inspección del automotor y encontraron que tenía dos placas de identificación superpuestas. Además, confirmaron que figuraba como hurtado.



"En su interior fueron descubiertos cuatro armas de fuego, un revólver, una pistola y dos fusiles, además de un ariete táctico y prendas de uso privativo de la fuerza pública", explicó Latorre.

El hombre capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y receptación. Además, las autoridades harán efectiva una orden judicial vigente en su contra por utilización ilegal de uniformes e insignias de las Fuerzas Armadas.