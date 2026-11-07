Alcaldía de Cali inicia devolución de mercancías retiradas a vendedores informales del centro

Tras los operativos de recuperación del espacio público adelantados en el centro de Cali, la Alcaldía inició la devolución de las mercancías que fueron retiradas a vendedores informales en la carrera novena, entre calles 13 y 13A. Según las autoridades, los elementos fueron previamente inventariados y registrados para garantizar su entrega a los respectivos propietarios.

La entrega de estos productos se da luego de una reunión entre representantes de las secretarías de Seguridad, Paz y Cultura Ciudadana y Desarrollo Económico con los vendedores informales, en la que se revisaron los procedimientos y se plantearon compromisos para que los comerciantes puedan continuar con sus actividades, respetando las normas que regulan el uso del espacio público.

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“Debido a las conversaciones que hemos tenido con los vendedores informales, cuando se hizo el procedimiento toda la documentación fue inventariada y se anotó quién es el dueño de cada una de estas mercancías. Estas se están entregando nuevamente a los vendedores de manera organizada y a cada uno de sus propietarios, pero necesitamos recuperar el control y la seguridad en la zona”, explicó Javier Garcés, secretario de Seguridad de Cali.

El funcionario también señaló que la intervención responde a situaciones de inseguridad que se venían registrando en este punto del centro de la ciudad. Según indicó, durante el año se habían presentado tres homicidios en el mismo sector, además de actividades relacionadas con microtráfico y hurtos. Aseguró que los procedimientos no están dirigidos contra el comercio informal, sino contra las estructuras criminales que, según las autoridades, tienen presencia en la zona.



“Lastimosamente, algunas de las actividades criminales que se han estado combatiendo aquí en el sector de Ciudad Paraíso han migrado hacia sectores aledaños, así es que en esta zona en el transcurso del año llevábamos tres homicidios en el mismo punto de esta esquina de la 13A con carrera novena, ahí teníamos actividades criminales asociadas a microtráfico e inclusive a temas de homicidio y a temas de hurto que tenían azotada esta zona”, dijo el funcionario.

Mientras avanzan las devoluciones, algunos comerciantes han denunciado que las mercancías están siendo entregadas en malas condiciones, situación que ha generado malestar e inconformidad entre los vendedores informales. Entre tanto, la Administración Distrital anunció que los operativos de recuperación del espacio público continuarán en el centro de Cali y que se mantendrán los diálogos con los comerciantes para establecer acuerdos que permitan desarrollar sus actividades económicas sin desconocer la normatividad sobre el uso de estas zonas.