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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Nuevo atentado con explosivos en el peaje La Agustina, en la vía Panamericana entre Cali y Popayán

Nuevo atentado con explosivos en el peaje La Agustina, en la vía Panamericana entre Cali y Popayán

El ataque, fue perpetrado con un dron, dejó daños leves en la infraestructura, y cierre del corredor durante varias horas, mientras autoridades atendían el incidente.

Atacan con dron el peaje La Agustina en la vía Panamericana
Captura de pantalla de vídeo
Por: Alejandro Muñoz
|
Actualizado: 7 de nov, 2026

Un atentado con explosivos se registró hacia la 1:00 de la madrugada de este sábado 7 de noviembre en el sector del peaje La Agustina, en el municipio de Cajibío ubicado sobre la vía Panamericana, en el corredor que comunica a Popayán con Cali. El ataque, que habría sido perpetrado mediante un dron, ocasionó daños materiales leves en la infraestructura.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, no se registraron personas lesionadas, de la Fuerza Pública ni civiles de la comunidad. Tras lo ocurrido, la vía permaneció cerrada durante algunas horas mientras se adelantaban las verificaciones correspondientes.

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A esta hora, el tránsito vehicular se encuentra habilitado y se reporta normalidad en este corredor vial.

Este nuevo episodio se suma a otros hechos de orden público registrados en el mismo corredor durante 2026. El pasado 4 de mayo, la Policía Nacional informó sobre la ubicación y desactivación de un cilindro con aproximadamente 60 kilogramos de explosivos en la vereda La Agustina, mientras que el 8 de agosto la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) rechazó un atentado contra la infraestructura del peaje que se encontraba en construcción en este sector.

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