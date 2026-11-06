Asesinaron a tres mujeres de una misma familia en Toro, Valle; ofrecen 10 millones de recompensa

Tres mujeres de una misma familia fueron asesinadas con arma de fuego al interior de una vivienda en el municipio de Toro, ubicado en el norte del departamento del Valle. Las víctimas fueron identificadas como María del Carmen Gutiérrez Toro y sus hijas Yarlin Andrea y Sulisney Muñoz Gutiérrez.

Por este hecho, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita identificar y ubicar a los responsables, quienes ingresaron a la vivienda y les dispararon. Posteriormente, habrían escapado en motocicletas.

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"Sabemos que con el apoyo de nuestros coroneles vamos a lograr capturar a estas personas que nos han hecho este mal el día de hoy y que vienen afectando nuestro municipio. Vamos a ofrecer hasta 10 millones de pesos por la información que nos den para la captura de estos individuos", dijo Jhon Fredy Valencia Bedoya, alcalde del municipio de Toro.

Entre las hipótesis que se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades departamentales estaría un posible vínculo con el tráfico de estupefacientes, con injerencia en ese municipio vallecaucano.



"Desde el primer momento hemos articulado con nuestro Ejército Nacional y las autoridades locales en este Consejo de Seguridad para adoptar medidas que van en fortalecimiento de inteligencia y también en Policía Judicial. Hemos destacado un grupo para poder obtener información, para poder avanzar en las investigaciones que nos permitan identificar, ubicar y capturar a los responsables de este hecho", expresó el coronel Amaury Aguilera, comandante del Departamento de Policía Valle.

El triple homicidio ha generado rechazo y consternación en ese municipio vallecaucano. Desde diferentes sectores se ha pedido a las autoridades avanzar en las investigaciones para esclarecer el crimen. Indepaz calificó este caso como la masacre número 104 que se registra en lo corrido de 2026.