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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Llevaron el cuerpo a zona boscosa: Fiscalía sobre capturados por feminicidio de María Camila Potosí

Llevaron el cuerpo a zona boscosa: Fiscalía sobre capturados por feminicidio de María Camila Potosí

Los dos hombres fueron capturados en la operación Iron 2.0 y estarán en la cárcel mientras avanza el proceso

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Los procesados fueron identificados como Camilo Moncayo Solano y Ángelo Ochoa Ríos, quienes habrían participado en el ocultamiento del cuerpo.
Foto: Fiscalía General de la Nación.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de nov, 2026

Dos hombres fueron judicializados por su presunta participación en el feminicidio de María Camila Potosí, de 21 años, quien estaba embarazada de ocho meses en Cali. Según la Fiscalía, los señalados habrían ayudado a trasladar el cuerpo de la víctima hasta una zona boscosa del río Meléndez, luego de que fuera asesinada y le extrajeran a su bebé.

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Los procesados fueron identificados como Camilo Moncayo Solano y Ángelo Ochoa Ríos, quienes habrían participado en el ocultamiento del cuerpo tras los hechos ocurridos el pasado 16 de julio en una vivienda del sector Alto de Polvorines.

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"Usted, Moncayo Solano y Ochoa Ríos llegaron al lugar para prestar la ayuda correspondiente y proceder posteriormente a extraer el cuerpo sin vida. En compañía de otros dos sujetos, conocidos con los alias de 'Mono' y 'Plátano', quienes aún no han sido identificados dentro de este caso, procedieron a extraer el cuerpo sin vida de la bebé", relató el fiscal en la audiencia.

Los dos hombres fueron capturados el 5 de noviembre en Cali y Jamundí. La Fiscalía les imputó el delito de feminicidio agravado en calidad de cómplices, cargo que no aceptaron. Ambos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

"Ustedes verificaron que ya fueran altas horas de la noche y que el barrio y toda la cuadra estuvieran despejados. El cuerpo fue trasladado en un vehículo conducido por el ciudadano identificado como Juan José Narváez, mientras que ustedes, con otro sujeto conocido como 'Marvin', se encargaban de custodiar el automotor, movilizándose en dos motocicletas", concluyó el fiscal.

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La investigación señala que la joven llegó al inmueble acompañada de una mujer que presuntamente se ganó su confianza fingiendo también estar embarazada. En ese lugar habría sido atacada con arma cortopunzante y posteriormente le habrían extraído a su bebé mediante un procedimiento rudimentario. Los restos de la mujer fueron encontrados el 20 de julio en el corregimiento La Buitrera, mientras que la bebé fue hallada sin vida diez días después.

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